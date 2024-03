EQS-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Zulassungsgenehmigung

Your Family Entertainment AG - WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV - ab sofort auch im Segment m:access der Börse München gelistet



11.03.2024 / 11:37 CET/CEST

Corporate News der Your Family Entertainment AG Your Family Entertainment AG - WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV - ab sofort auch im Segment m:access der Börse München gelistet

München, 11. März 2024 Die Your Family Entertainment AG, eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen, ist seit heute auch im Segment m:access (https://www.boerse-muenchen.de/maccess) der Börse München gelistet. Dieses mittelstands-orientierte Segment bietet nach Ansicht des Vorstands einen geeigneten Rahmen für die weitere Entwicklung der Aktie sowie für die Verbreiterung der Aktionärsbasis. Dr. Stefan Piëch, CEO der Your Family Entertainment AG: "Die zusätzliche Aufnahme in den m:access ermöglicht uns, unsere Reichweite unter institutionellen und privaten Investoren zu erhöhen und unser Engagement für Transparenz und Qualität zu demonstrieren. Es freut uns sehr, dass die Aufnahme in den m:access noch vor unserer im 1. Halbjahr 2024 geplanten Kapitalerhöhung stattfindet und wir somit auch diese in der Vermarktung auf eine breitere Basis stellen können." Die Aktie der Your Family Entertainment AG wird ab 11. März 2024 in den Handel des m:access einbezogen und weiterhin an den bisherigen Börsenplätzen in Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, sowie auf XETRA gehandelt. Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.

Kontakt:

Your Family Entertainment AG

Michael Huber

Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0

Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91

E-Mail: michael.huber@yfe.tv



www.yfe.tv



