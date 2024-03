Die Worte von Fed-Chef Jerome Powell, der Arbeitsmarktbericht in den USA und die Äußerungen der EZB haben in der vergangenen Woche für Beruhigung an der Zinsfront gesorgt. Weitere Verschiebungen der ersten Zinssenkungen sind unwahrscheinlich. Das treibt vor allem die zinssensitiven Immo-Aktien an. Bei TAG Immobilien können Anleger jetzt mit Hebel einsteigen.

