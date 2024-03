EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU zählt zu den Siegerunternehmen des "Great Place to Work®"-Wettbewerbs



11.03.2024 / 11:57 CET/CEST

Möglingen, 11. März 2024. Im Rahmen des Wettbewerbs "Champions 2024" erzielte USU zwei weitere wertvolle Auszeichnungen als attraktiver Arbeitgeber. In der Kategorie "Beste Arbeitgeber in der ITK-Branche" erreichte USU den 8. Platz unter 247 teilnehmenden Unternehmen. Und im Regionalwettbewerb "Beste Arbeitgeber Baden-Württemberg" honorierte das Great Place to Work®-Institut das besondere Engagement der USU bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und wertschätzenden Arbeitsplatzkultur mit dem 4. Platz unter 158 teilnehmenden Unternehmen. Die feierliche Preisverleihung fand am 7. März 2024 in den Bonner Design Offices statt. Ausgezeichnet wurden Arbeitgeber aller Größen und Branchen aus den insgesamt über 1.200 zertifizierten deutschen Unternehmen. Bereits Ende 2023 war USU von Great Place to Work® mit dem Gütesiegel «Attraktiver Arbeitgeber» zertifiziert worden. Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk. In über 100 Ländern weltweit unterstützt es bei der Gestaltung einer attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur. "Wir freuen uns sehr über die jüngsten Auszeichnungen von Great Place to Work®. Sie sind ein lebendiges Zeugnis der Kultur, die wir gemeinsam pflegen: Eine Kultur, die Innovation fördert, Diversität wertschätzt und jeden Einzelnen ermutigt, sein volles Potenzial zu entfalten. Gemeinsam möchten wir uns kontinuierlich verbessern und bauen an einer Zukunft, in der USU nicht nur für seine Leistungen in der ITK-Branche, sondern auch als ein Ort der Exzellenz für seine Mitarbeitenden anerkannt wird", so Elisabeth Haller, USU Direktorin HR. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com



