Aktien von Lkw-Bauern sind an der Börse sehr gefragt. Auch die beiden AKTIONÄR-Empfehlungen Daimler Truck und Traton laufen wie am Schnürchen. In diesem Zusammenhang lohnt sich aber auch der Blick in den Außenspiegel. Denn auch die Papiere der Nutzfahrzeugzulieferers SAF-Holland befinden sich auf Rekordfahrt. Als Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse hat sich das Unternehmen in vielen Bereichen eine weltweit führende Stellung erarbeitet. Durch die ...

