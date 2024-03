Der Bitcoin hat zum Start in die neue Woche die Marke von 71.000 Dollar hinter sich gelassen und bei 71.830,99 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Stark: Im Gegensatz zu den beiden Ausbruchversuchen in der Vorwoche sind größere Rücksetzer bislang ausgeblieben. Der Kurs verharrt auch am Mittag noch auf hohem Niveau.Mit einem 24-Stunden-Plus von rund 2,8 Prozent notiert der Bitcoin am Montagmittag nach Daten des Branchenportals coinmarketcap.com bei 71.772,79 Dollar - und damit nur knapp unter dem ...

