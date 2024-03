Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG und Manager des Contrarian Value Euroland Aktienfonds (ISIN LU0370217688/ WKN A0Q4S5), erläutert, weshalb er die Wirtschaft in der Eurozone - allen negativen Kommentaren zum Trotz - im Aufwind sieht.Mit der Wirtschaft in der Eurozone gehe es bergauf! Das möge für manche sonderbar klingen, schließlich habe die Wirtschaft im Euroraum im vierten Quartal 2023 stagniert, nachdem sie im dritten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft sei. Im Gesamtjahr 2023 sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur um 0,5 Prozent gewachsen. Der Grund: Die anhaltend hohe Inflation, die im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahrzehnten hohen Kreditkosten und die schwache Auslandsnachfrage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...