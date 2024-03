Sinkende Strompreise haben der RWE-Aktie sichtlich zugesetzt und zuletzt konnte der Titel sich nur noch mit etwas Mühe oberhalb von 30 Euro halten. Zumindest etwas Rückenwind erfuhren die Kurse in der vergangenen Woche aber und nun gibt es weiteren Zuspruch aus Richtung der Analysten.Anzeige:Goldman Sachs bestätigte kürzlich die Kaufempfehlung für RWE (DE0007037129) und hielt am Kursziel in Höhe von 46,50 Euro fest. Verglichen mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 31,84 Euro wird damit ein Aufwärtspotenzial von nicht ganz 50 Prozent ...

