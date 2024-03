München (ots) -Die Mutter aller Reality-Formate ist erstmals als Joyn Original zurück und feiert schon jetzt große Erfolge: "Big Brother" ist bereits nach einer Woche (Zeitraum bis einschließlich Samstag, 9. März 2024) der erfolgreichste Start eines Reality-Programms im kostenfreien Bereich von Joyn seit Bestehen der ProSiebenSat.1-Streaming-Plattform. Die Verweildauer im "Big Brother - 24 Stunden Livestream" liegt dabei auf Niveau des erfolgreichen 24/7-Livestreams von "Promi Big Brother" Ende vergangenen Jahres.Thomas Münzner, Vice President Content Joyn: "Das ist wirklich stark! Der Start von 'Big Brother' auf Joyn ist gelungen und übertrifft unsere anvisierten Ziele. Insbesondere der 24/7-Livestream wird hervorragend angenommen. Die Zahl der neuen Abonnentinnen und Abonnenten, die sich durch 'Big Brother' für Joyn PLUS+ entschieden haben, liegt ebenfalls über unseren Erwartungen. Gleiches gilt für unsere 'Big Brother'-Inhalte im AVoD-Bereich. Wir sind voller Vorfreude auf die nächsten Monate mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern und natürlich mit dem großen Bruder."Für wen endet "Big Brother" bereits heute Abend?In "Big Brother live - Die Entscheidung" (heute, 22:55 Uhr, live auf Joyn und in SAT.1) erwartet Moderator Jochen Schropp den ersten Exit. Nicos (27, Rochlitz), Jacqueline (35, Bochum), Frauke (29, Berlin), Angela (49, Bremen), Kevin (30, Bochum) und Yael (29, Berlin) stehen bereits auf der Nominierungsliste, in der Live-Show wird heute zusätzlich jemand nominiert. Die Zuschauer:innen entscheiden über die Joyn Smartphone-App, Telefon- oder SMS-Voting, wer im Container bleiben darf.Produziert wird "Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag der Seven.One Entertainment Group.Informationen, Interviews und Fotomaterial rund um "Big Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unter https://presse.seven.one/bigbrother."Big Brother - 24 Stunden Livestream" rund um die Uhr auf Joyn"Big Brother"-Tageszusammenfassungen täglich ab 21:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn"Big Brother live - Die Entscheidung" heute um 22:55 Uhr live auf Joyn und in SAT.1Hashtag zur Sendung: BigBrotherDEPressekontakt:Kevin KörberTel.: +49 89 95 07 - 1187kevin.koerber@seven.oneKatrin DietzTel.: +49 89 95 07 - 1154katrin.dietz@seven.oneLuisa HollmannTel.: +49 151 43140405luisa.hollmann@seven.onePhoto Producing & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5732442