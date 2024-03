Manila, Philippinen, 11. März 2024 (ots/PRNewswire) -Globe hat Geschichte geschrieben, da es das erste börsennotierte Unternehmen auf den Philippinen ist, das von der Science Based Targets Initiative (SBTi) die Validierung und Genehmigung seiner kurzfristigen und wissenschaftlich begründeten Netto-Null-Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen (THG) erhalten hat.Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von Globe für den Klimaschutz, indem es seine operativen Strategien mit dem globalen Gebot in Einklang bringt, die Erwärmung auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, was mit den Zielen des Pariser Abkommens und der von den Vereinten Nationen unterstützten Kampagne Race to Zero übereinstimmt.Die Validierung der Ziele von Globe durch den SBTi ist Teil der strategischen Integration von Nachhaltigkeit in die Kerntätigkeit des Unternehmens.Im Juni 2021 setzte sich Globe als erstes philippinisches Unternehmen an die Spitze der Umweltverantwortung von Unternehmen, indem es sich dem SBTi's Business Ambition for 1.5°C verpflichtete.Globe strebt eine Verringerung der absoluten THG-Emissionen der Bereiche 1 und 2 bis 2030 um 42 % an, ausgehend von einem Basisjahr 2021, und eine Verringerung der absoluten THG-Emissionen des Bereichs 3 um 25 % im gleichen Zeitraum. Langfristig hat sie sich das noch ehrgeizigere Ziel gesetzt, die absoluten Treibhausgasemissionen der Bereiche 1, 2 und 3 bis 2050 um 90 % zu reduzieren, ausgehend von einem Basisjahr 2021."Indem wir diese Bestätigung für unsere Ziele erhalten, halten wir nicht nur an unseren Grundwerten eines verantwortungsvollen Geschäftsgebarens fest, sondern ebnen auch anderen Unternehmen auf den Philippinen einen Weg, dem sie folgen können. Wir hoffen, dass wir einen breiteren Wandel hin zu nachhaltigen Praktiken in allen Branchen inspirieren und katalysieren können, um eine inklusive Zukunft zu fördern, in der die Geschäftswelt des Landes im Einklang mit dem Planeten gedeiht", sagte Yoly Crisanto, Chief Sustainability and Corporate Communications Officer der Globe Group.Die umfassende Strategie von Globe zur Erreichung seiner wissenschaftlich fundierten Ziele beinhaltet eine Umstellung auf erneuerbare Energien. 27 Standorte werden bereits mit erneuerbaren Energien betrieben, und es werden alternative Energielösungen wie Solar-Hybrid-Aggregate und Solarzellen vor Ort erforscht.Die Bereitstellung von über 9.000 grünen Netzwerklösungen ist ein weiteres Beispiel für das Engagement des Unternehmens, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Diese technologischen Fortschritte werden durch die Initiativen von Globe ergänzt, die darauf abzielen, die Lieferkette in die Nachhaltigkeitsbemühungen einzubeziehen, einschließlich der Einführung eines Ethikkodex für Lieferanten und der Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Lieferantenbewertungen.Der Weg von Globe in Richtung Nachhaltigkeit betont nicht nur die Festlegung ehrgeiziger Ziele, sondern auch die entscheidende Bedeutung von Transparenz und Rechenschaftspflicht. Das Unternehmen verpflichtet sich, regelmäßig über seine Fortschritte bei der Emissionsreduzierung zu berichten und sich dabei an die Kriterien und Empfehlungen des SBTi zu halten, um sicherzustellen, dass sein Weg zur Nachhaltigkeit von Integrität und beispielhafter Unternehmensführung geprägt ist.Das Engagement von Globe für die Integration von Nachhaltigkeit in seine Geschäftstätigkeit ist ein Beispiel dafür, wie Unternehmenserfolge und Umweltschutz nebeneinander bestehen können, und setzt einen Standard für ethische Unternehmenspraktiken angesichts der weltweiten ökologischen Herausforderungen.Mehr über Globe Sustainability erfahren Sie auf derGlobe Sustainability Website und imGlobe Annual Integrated Report.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/globe-ist-das-erste-borsennotierte-philippinische-unternehmen-das-seine-netto-null-ziele-vom-sbti-validieren-lasst-302083866.htmlPressekontakt:Yoly C. Crisanto,Beauftragter für Nachhaltigkeit und Unternehmenskommunikation,Globe Group,E-Mail Adresse: gtcorpcomm@globe.com.ph,Globe Press Room: https://www.globe.com.ph/about-us/newsroom,X: @talk2GLOBE,Facebook: https://www.facebook.com/globephOriginal-Content von: Globe Telecom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154510/5732518