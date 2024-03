In der vergangenen Woche hat die Gold-Rally deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Goldpreis schnellte unaufhaltsam in die Höhe und erreichte am Freitag den vierten Tag in Folge ein neues Rekordhoch. Der Rekord liegt nun bei rund 2.195 US-Dollar je Feinunze. Ein entscheidender Grund für die jüngste Rally ist die Aussicht auf einen Zinsschwenk der Notenbanken. ...

