München (ots) -mit diesen Themen und Gästen:Kürzungen im Sozialbereich?Im Duell der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP Konstantin Kuhle und der Linken-Abgeordnete Dietmar Bartsch.Wirtschaft in der KriseIm Gespräch der langjährige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank Josef Ackermann.Die Kommentatoren:Der ehemalige CDU-Innenpolitiker und Autor Wolfgang Bosbach, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und die stellvertretende Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros Maria Fiedler.Die Gäste:Konstantin Kuhle, FDP(stellv. Fraktionsvorsitzender)Dietmar Bartsch, Die Linke(Bundestagsabgeordneter)Josef Ackermann (ehemaliger Bankenmanager)Wolfgang Bosbach (ehemaliger CDU-Politiker)Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)Maria Fiedler (Der Spiegel)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5732651