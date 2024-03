Berlin (ots) -In seinem Gesellschaftsroman "Arbeit" beschreibt Autor Thorsten Nagelschmidt das Berliner Nachtleben - aus der Sicht jener, die zu später Stunde ihren Jobs nachgehen, wenn andere Partys feiern. Regisseur Ralf Haarmann hat aus dem Buch nun einen achtteiligen Hörspiel-Podcast gemacht. In der Koproduktion von rbb, MDR und WDR geben u. a. Jasmin Tabatabai, Imogen Kogge und Axel Prahl den Figuren ihre Stimmen. Alle Folgen des Podcasts "Arbeit" sind ab 15. März 2024 in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/arbeit/13217577/) zu hören.Berlin bei NachtBerlin in einer Frühlingsnacht im März. Es ist Freitagabend und in Kreuzberg und Neukölln rüsten sich die ersten für eine lange Nacht des Feierns. Während sich die einen in Schale werfen, ziehen sich die anderen ihre Arbeitskleidung an, checken Rettungsfahrzeuge und Einsatzwagen oder nehmen die erste Pizza-Bestellung entgegen. Arbeiten, wenn andere Party machen.Gerade radelt Bederitzky zu seinem Taxi. Mit etwas Glück ergattert er heute die große Tour. Späti-Besitzerin Anna füllt die Kühlschränke nach. Hoffentlich kommen heute nicht wieder diese Horden von betrunkenen Touristen. Drogendealer Felix hat Zahnschmerzen und die Bude voller Freunde, die alle nur da sind, weil er guten Stoff vertickt. Dann lieber gleich ins "Lobotomy", seinen alten Club. Dort begibt sich Ten auf seinen Platz als Türsteher und ab und an kommt Ingrid vorbei, die Flaschensammlerin. Heute - zur Tagundnachtgleiche - ist die Nacht exakt zwölf Stunden lang und noch ist der Abend jung.Außergewöhnliche StimmenMit Axel Prahl, Ole Lagerpusch, Jasmin Tabatabai, Schorsch Kamerun, Imogen Kogge u. v. a. versammelt der Hörspiel-Podcast ein prominentes Sprecherensemble. Matthias Matschke führt als Erzähler durch die Folgen. Auch Autor Thorsten Nagelschmidt selbst ist in der Rolle des Drogendealers Felix zu hören."Arbeit" ist eine Koproduktion von rbb, MDR und WDR.Alle acht Folgen von "Arbeit" sind ab Freitag, 15. März, exklusiv in der ARD Audiothek verfügbar. Den Trailer (https://www.ardaudiothek.de/episode/arbeit/arbeit-hoerspiel-podcast-von-thorsten-nagelschmidt-oder-trailer/ard/13217589/) gibt es schon jetzt. Eine Ausstrahlung im Radio folgt ebenfalls in den einzelnen Programmen.Detaillierte Sendedaten und weitere Infos finden Sie im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2024/03/20240315_Arbeit_ARD_Hoerspiel_Podcast.html). Bei Interesse können wir Ihnen die ersten beiden Folgen vorab zum Anhören zur Verfügung stellen.Pressekontakt:Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse & InformationAlke LorenzenTel. 030/97993 - 12108alke.lorenzen@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5732677