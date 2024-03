Die Unicorn Group, ein führender Anbieter von Online-Zahlungsabwicklung und Multiwährungs-Händlerdiensten, ist jetzt als Mastercard Principal Member anerkannt, was dem Unternehmen neue, innovative Möglichkeiten zur Betreuung von Online-Unternehmen und Startup-Firmen in der Schweiz bietet

Unicorn Group, a Principal Member of Mastercard, is offering new, innovative ways to accept payments online in Switzerland. (Photo: Business Wire)

Die Unicorn Group ist als Fintech-Unternehmen weithin für ihre Fähigkeit anerkannt, eine Vielzahl von Zahlungsmethoden auf globaler Ebene zu verarbeiten. Sie ist führend in der Branche, indem sie die Zahlungsakzeptanz rationalisiert und Zahlungslösungen konsolidiert, die bei anderen Zahlungsanbietern oft kostspielig und ineffizient werden können.

Die Unicorn Group bietet innovative, schlüsselfertige Online-Zahlungslösungen an, die es Geschäftsinhabern in der Schweiz ermöglichen, Zahlungen sicher zu akzeptieren und ihre Schweizer Kunden durch die Annahme von mehr alternativen Zahlungsoptionen und bevorzugten Zahlungsmethoden zu bedienen.

"Wir bieten Schweizer Händlern eine erschwingliche, einfache Möglichkeit, Zahlungen online zu akzeptieren. Wir sind stolz darauf, ein Principal Member von Mastercard zu sein, und die Händler werden von unserem einfachen, schnellen und integrierten Ansatz für E-Commerce und Händlerdienstleistungen profitieren ", sagte ein Vertreter der Unicorn Group.

Um Principal Member von Mastercard zu werden, muss ein Unternehmen einen sorgfältigen Prüfungsprozess durchlaufen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen die strengsten operativen und rechtlichen Standards erfüllt. Die Unicorn Group wies nach, dass alle Systeme und Grundlagen vorhanden sind, um sichere Händlerdienste und Online-Zahlungslösungen anzubieten, auf die sich Händler verlassen können.

Unicorn Group fügte hinzu: "Wir verbessern unser Produktangebot und geben die Vorteile an unsere Händler weiter wir bieten die unserer Meinung nach besten Online-Zahlungslösungen an. Wir laden Schweizer Geschäftsinhaber und sogar Startup-Unternehmen ein, sich noch heute zu bewerben und zu sehen, warum wir führend in der Akzeptanz von Online-Zahlungen sind ."

Darüber hinaus wurde die Unicorn Group kürzlich als Principal Member von Visa anerkannt und für ihre Erfahrung bei der Abrechnung von Kunden, der Risikoübernahme und dem Einzug von Zahlungen zertifiziert. Die Unicorn Group ist auch PCI Level 1 konform und stellt sicher, dass die Sicherheit ihrer Händler und der Kunden ihrer Händler oberste Priorität hat.

Das Volumen des Schweizer E-Commerce-Marktes betrug im Jahr 2021 32,5 Milliarden CHF. Und mit den steigenden Zahlen der Schweizer Internet- und Mobilfunkpenetration wird diese Zahl sicherlich exponentiell wachsen.

"Wir freuen uns, als Mastercard Principal Member neue und spannende Vorteile zu erschließen und die neuesten Innovationen im Online-Zahlungsverkehr in der Schweiz voranzutreiben. E-Commerce ist die Gegenwart und die Zukunft, und wir freuen uns, ein Teil davon zu sein", fügt die Unicorn Group hinzu.

Über Unicorn Group

Unicorn Group bietet eine neue, innovative Zahlungstechnologie für globalen E-Commerce und bietet hochmoderne Zahlungsverarbeitungslösungen. Mit ihren PCI-konformen Händlerdiensten können Unternehmenseigner Zahlungen weltweit sicher akzeptieren und ihr Geschäft mit unserer völlig neuen Financial Platform verwalten. Unicorn Group optimiert Zahlungen, gewährleistet einen reibungslosen Checkout-Prozess und vernetztere Zahlungslösungen mit der Fähigkeit, nahezu jede Branche rund um den Globus bedienen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter https://unicorngroup.ch/

Contacts:

Liam Arner

E-Mail: support@unicorngroup.ch