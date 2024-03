München (ots) -sensXPERT kann Kunststoffteile schon im laufenden Produktionsprozess prüfen - ein Game-Changer in der Flugzeug- und AutomobilproduktionFlugsicherheit ist nicht zuletzt eine Frage der Materialqualität der Bauteile: sensXPERT, ein Corporate Venture der Netzsch-Group, verfügt über eine wegweisende Technologie, die als "Lupe im laufenden Produktionsprozess" eine Echtzeitqualitätskontrolle ermöglicht. Mit einer sogenannten dielektrischen Analyse (DEA) und einer speziell entwickelten Sensorik wird eine präzise Messung des Materialverhaltens möglich, die über alle bisher marktüblichen Lösungen hinausgeht. Während Qualitätskontrollen bisher vor- und nach der Produktion der Einzelteile stattfanden, werden sie nun direkt in die Herstellungsprozesse integriert. "Das Einzigartige an der sensXPERT Lösung ist die Echtzeit-Inline Analyse des Materials während des Produktionsprozesses. Durch eine direkte Analyse pro Teilstück kann rechtzeitig in die Produktion eingegriffen werden," erklärt Johannes Roth, Application Engineer und Aviation Experte bei sensXPERT. "Nach jedem gefertigten Teil bzw. mit jedem Produktionszyklus erfolgt die Prüfung und falls das produzierte Stück Mängel aufweist, setzt sofort der Alarm der sensXPERT Sensorik ein. Dadurch können hunderte von Fehlproduktionen vermieden werden, deren Material sonst hätte vernichtet werden müssen."Wie sensXPERT die Zukunft der Luftfahrt sicherer und nachhaltiger machtDie Luftfahrtindustrie könnte durch die flächendeckende Nutzung der sensXPERT-Analyse eine signifikante Verbesserung der Qualität mit gleichzeitig langfristigen Kosteneinsparungen erfahren. Denn sensXPERT ermöglicht nicht nur eine nachhaltige Produktion, sondern auch eine effiziente Nutzung von Energie und Material. Für weitere Informationen zu sensXPERT besuchen Sie bitte die Website unter www.sensxpert.com (http://www.sensxpert.com/).Pressekontakt:apriori pr und marketingpress@aprioripr.comT. +49 89-206021 432Download der Pressemitteilung unter: https://www.sensxpert.com/de/ressourcen/press-releasesOriginal-Content von: sensXPERT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173749/5732755