An den jüngst noch rekordhohen US-Börsen haben die Anleger am Montag weiter Kasse gemacht. Gegen den Markttrend gefragt waren indes Kryptowährungen mit neuen Bestmarken sowie die Aktien der damit befassten Unternehmen. Im frühen Handel sank der Dow Jones Industrial um 0,27 Prozent auf 38.619,52 Punkte. Damit knüpfte der New Yorker Leitindex an seine moderaten Verluste vom Freitag an. Der marktbreite S&P 500 gab zu Wochenbeginn um weitere 0,28 Prozent auf 5.109,42 Punkte nach. Für den technologielastigen ...

