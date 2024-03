DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 12. März (vorläufige Fassung)

=== *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz) 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (12:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,7% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+3,1% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 08:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Berlins Regierender Bürgermeister Wegner, Grundsteinlegung für Abwasserwärmepumpenanlage, Berlin 10:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK),Pressegespräch zu Sonderauswertung "Auslandsinvestitionen der Industrie 2024", Berlin 11:00 DE/Sino-German Center an der Frankfurt School, Experten-Roundtable zu Nationalem Volkskongress und Politischer Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Bundestags-Wehrbeauftragte Högl, Pk zu Jahresbericht 2023, Berlin 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesschatzanweisungen über 4,5 Mrd EUR mit Laufzeit März 2026 11:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zum Start des ersten Gebotsverfahrens der Klimaschutzverträge, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, philippinischer Staatspräsident Marcos Jr., Pk nach Gespräch, Berlin 13:00 DE/SPD-Chef Klingbeil, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Reden auf der SPD-Wirtschaftskonferenz zum Thema "Wachstumsmotor Transformation: Standortpolitik in Deutschland, Europa und der Welt", Berlin *** 13:30 US/Realeinkommen Februar *** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj *** 17:00 GB/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei Morgan Stanley Financial Conference 2024 ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2024 10:24 ET (14:24 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.