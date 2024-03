MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investment-Community, gab heute die Ernennung von Chirantan "CJ" Desai, President und Chief Operating Officer von ServiceNow, Inc. ("ServiceNow"), zum unabhängigen Mitglied des Board of Directors von MSCI (der "Board") mit Wirkung zum heutigen Tag bekannt. Nach der Ernennung von Herrn Desai wird das Board aus 13 Direktoren bestehen.

"MSCI investiert aktiv in die weitere Beschleunigung unserer auf Technologie und KI basierenden Ansätze für die Betreuung unserer Kunden und CJ wird umfassende Expertise in diesen Bereichen in das Board von MSCI einbringen", so Henry A. Fernandez, Chairman und Chief Executive Officer von MSCI. "Dank seiner Erfahrung als President und Chief Operating Officer eines der weltweit führenden Unternehmen für Unternehmenssoftware, wo er für Produkte, Plattformen, KI, Design, Technik, Cloud-Infrastruktur und Kundenerfolg verantwortlich war, wird er wertvolle Einblicke gewähren können. CJ tritt in ein starkes Gremium ein, das über fundierte Kenntnisse in der Investment- und Technologiebranche verfügt, und wir freuen uns auf seine Beiträge", fügte Herr Fernandez hinzu.

"MSCI zählt zu den führenden Innovatoren in der Investmentbranche und unterstützt seine Kunden bei der Bewältigung der Herausforderungen einer sich wandelnden Investmentlandschaft. Ich freue mich, dem Board in dieser kritischen Phase beizutreten, in der MSCI die Tools und Lösungen für die nächste Evolution des globalen Investierens mit Hilfe von Spitzentechnologie entwickelt", so Desai. "Ich freue mich darauf, eng mit dem Board und dem Management zusammenzuarbeiten, um für unsere Kunden weiterhin Erfolge zu erzielen und den Wert für unsere Aktionäre zu steigern."

Chirantan "CJ" Desai ist derzeit President und Chief Operating Officer bei ServiceNow (NYSE:NOW). Er ist für die unternehmensweiten Abläufe verantwortlich und sorgt für ein effizientes Geschäftsmodell von der Innovation bis zur Umsetzung. Vor seinem Eintritt bei ServiceNow war Herr Desai President der Emerging Technologies Division bei EMC, wo er die gesamte P&L-Verantwortung für aufstrebende Technologieprodukte trug und sich auf die Einführung und das Wachstum neuer Unternehmen konzentrierte. Von November 2004 bis September 2013 bekleidete Herr Desai verschiedene Führungspositionen bei Symantec Corporation, unter anderem als Executive Vice President of Information Management und Senior Vice President of Endpoint and Mobile Security. Herr Desai startete seine Karriere bei der Oracle Corp und war ein wichtiges Mitglied des Teams, das den ersten Cloud-Service von Oracle einführte. Herr Desai hat einen Master-Abschluss in Informatik und einen MBA von der University of Illinois in Urbana-Champaign.

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investment-Community. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Anlageentscheidungen zu treffen, indem wir ihnen helfen, die wichtigsten Risiko- und Renditetreiber zu verstehen und zu analysieren und selbstbewusst effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, durch Research unterstützte Lösungen, die unseren Kunden Einblicke in den gesamten Anlageprozess gewähren und die Transparenz verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.msci.com. MSCIIR

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen betreffen in der Zukunft liegende Ereignisse oder zukünftige finanzielle Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "können", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "potenziell" oder "fortsetzen" bzw. der Verneinung dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer Terminologie erkennen. Sie sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die in einigen Fällen außerhalb der Kontrolle von MSCI liegen und die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich beeinflussen können.

Weitere Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge wesentlich beeinflussen könnten, können Sie dem Jahresbericht von MSCI auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr entnehmen, der am 9. Februar 2024 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K, die bei der SEC eingereicht oder vorgelegt wurden. Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen von MSCI als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung geben die gegenwärtigen Ansichten von MSCI in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und unterliegen den genannten und anderen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die Geschäftsergebnisse, die Wachstumsstrategie und die Liquidität von MSCI. MSCI übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

