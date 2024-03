© Foto: Unsplash



Der Goldpreis erreichte am Freitag ein neues Allzeithoch von 2.195 US-Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm). Doch was sind die Gründe für die jüngste Rallye? Experten sind ratlos. Die Hintergründe. Die jüngste Rekordjagd beim Gold, die den Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) auf ein neues Allzeithoch von rund 2.195 US-Dollar katapultierte, wirft viele Fragen auf. So schreibt der Goldhändler Heraeus in seinem jüngsten Edelmetall Bulletin: "Der Rallye fehlen die typischen Treiber wie ein schwächerer US-Dollar, niedrigere Zinsen und ETF-Zuflüsse." Und weiter: "Die veränderten Erwartungen, dass eine Senkung der US-Zinsen erst später eintreten wird, sprechen nicht für einen höheren Goldpreis. Das …