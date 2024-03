Die Aktie von AMS Osram hat in der jüngsten Zeit beträchtliche Verluste verzeichnet und steht vor neuen Herausforderungen. Auch in der neuen Handelswoche verliert das Schweizer Papier weiter an Boden. Finanztreff.de beleuchtet daher die aktuelle Kursentwicklung und wirft einen Blick auf den Auslöser der jüngsten Talfahrt.In der vergangenen Woche musste die Aktie von AMS Osram, einem führenden Unternehmen ...

