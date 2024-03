PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag überwiegend zugelegt. Kursverlusten in Budapest standen Zuwächse in Prag, Warschau und Moskau gegenüber. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich zum Wochenauftakt überwiegend mit einer schwächeren Tendenz.

Der Budapester Bux gab um 0,75 Prozent auf 65 599,49 Punkte nach. Mit weitem Abstand umsatzstärkster Wert waren in Budapest wieder einmal OTP Bank, die um 1,3 Prozent sanken.

In Prag stieg der tschechische PX um 0,17 Prozent auf 1465,79 Punkte. Kofola-Titel schlossen mit minus 0,7 Prozent. Der Getränkehersteller komplettierte den Kauf der Brauereigruppe Pivovary. Laut den Analysten der Erste Group hat Pivovary einen vierprozentigen Anteil am tschechischen Biermarkt und verfügt über ein gutes Exportpotenzial.

Der Wig 20 in Warschau schloss 0,80 Prozent höher mit 2370,39 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,20 Prozent auf 80 359,43 Zähler. Die vier umsatzstärksten Werte in Warschau waren CD Projekt (plus 5,8 Prozent), PKO Bank (plus 3,1 Prozent), Dino Poland (unverändert) und Bank Pekao (plus 2,2 Prozent).

An der Moskauer Börse beendete der RTS-Index den Tag mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent auf 1153,65 Punkte./ste/spa/APA/gl/jha/

