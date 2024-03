Bitcoin erreicht 72.646,55 $, während Investoren in neuen Coin stürmen

Am heutigen Tage konnte Bitcoin wieder ein neues Allzeithoch von 72.646,55 USD ausbilden und scheint nicht mehr aufhaltbar zu sein. Deswegen suchen Anleger nun intensiv nach den besten Investmentoptionen, um im Vergleich zu Bitcoin von überdurchschnittlichen Gewinnen zu profitieren. Dabei stürzen sich immer mehr auf die nachhaltige Variante, den Green Bitcoin ($GBTC), der rasant schon mehr als 3,2 Mio. USD einwerben konnte.

Derzeit wird fließen in den Kryptomarkt enorme Kapitalströme, welche viele Kryptowährungen ebenfalls mit nach oben ziehen. Im Vergleich zu Bitcoin können einige sogar wesentlich stärker steigen, insbesondere wenn sie eine niedrigere Marktkapitalisierung und somit ein noch größeres Steigerungspotenzial haben.

Dabei hat sich der neuartige Green Bitcoin ($GBTC) hervorragend positioniert. Dies ist auch der Grund, weshalb das FOMO der Anleger zuletzt massiv zugenommen hat. Vorwiegend Investoren, welche auf der Suche nach hohen Renditen und einer umweltfreundlichen Kryptowährung sind, haben mit Green Bitcoin ihre Wahl gefunden.

Viele Investoren haben sich auf Memecoins wie Dogwifhat, Bonk, Myro, Pepe und weitere gestürzt. Eine wesentlich attraktivere Alternative bietet hingegen der Green Bitcoin, der ebenfalls eine Chance für parabolischen Anstiege offeriert.

Anleger, die Bitcoin auf dem letzten Allzeithoch von 69.000 USD am 1. November 2021 gekauft haben, nutzten nun ihre Chance, um mit einem kleinen Gewinn aus dem Markt auszusteigen. Denn zuvor mussten sie erst während des Kryptowinters Verluste von bis zu 75 % verbuchen.

Dieses Mal wird die Rallye jedoch nicht nur primär von den Privatanlegern angetrieben. Stattdessen haben aufgrund der Beteiligungen von renommierten Vermögensverwaltern wie BlackRock, Fidelity, Vanguard und weiterer auch immer mehr institutionelle Anleger Interesse an Bitcoin bekommen. Sie haben sogar noch einen viel größeren Einfluss auf den Kurs.

Presale für neuen Green Bitcoin fast ausverkauft

Noch ist der $GBTC-Coin für einen Preis von 0,8022 USD erhältlich. Allerdings bewegt sich der Presale rasant auf den Ausverkauf zu. Aufgrund der eingebauten Preiserhöhungen sollten sich Interessierte mit ihrer Due Diligence beeilen, wenn sie sich die besten Konditionen und günstigsten Einstiegspreise sichern wollen.

Dabei soll der Green Bitcoin eine Investmentoption bieten, welche die Anleger günstig erwerben können und die ein vergleichbares Renditepotenzial wie BTC selbst haben soll. Dies könnte auch der Grund sein, weshalb der YouTuber Matthew Perry, der auf 215.000 Abonnenten kommt, bemerkt hat, dass Green Bitcoin mit seinem Predict-to-Earn für großes Aufsehen sorgt.

Im Unterschied zu Bitcoin mit seinem energieintensiven Proof-of-Work (POW) werden die Transaktionen des besonders energiesparenden Proof-of-Work-Mechanismus (POS) von Green Bitcoin besonders umwelt- und klimafreundlich abgewickelt.

Ebenso erhalten bei dem POS die Tokeninhaber eine Rendite für das Halten der Coins. Aktuell vergütet Green Bitcoin zu Beginn noch die höchste Staking-Rendite von 140 %, jedoch nimmt diese über die Zeit und mit Anzahl der Staker kontinuierlich ab. Schon jetzt wurden über das Staking 63 % der $GBTC-Coins gesperrt, was auf das Interesse und Vertrauen der Anleger zurückzuführen ist.

Über den Vorverkauf können insgesamt 50 % der Coins von der Öffentlichkeit erworben werden. Der virale Presale wird außerdem von dem Token-Anmeldeboni von bis zu 20 % gefördert. Allerdings könnten viele zu spät kommen, wenn sie noch länger zögern.

Umweltfreundliche $GBTC wird mit explosivem Bitcoin-Halving eingeführt

Die Sorgen über den enormen Stromverbrauch von Bitcoin sind zwar etwas übertrieben. Dennoch verbraucht die Blockchain verhältnismäßig viel Energie für das Mining. Daher hat sich der umweltfreundliche Green Bitcoin für einen besseren Proof-of-Stake-Mechanismus entschieden, welcher die Transaktionen verifiziert.

Dabei kommt der Green Bitcoin lediglich auf einen Stromverbrauch von 34 Wh (Wattstunden) pro Transaktion. Im Gegensatz dazu liegt der Wert bei Bitcoin bei 1.173.000 Wh, was 34.500-mal mehr ist. Aber auch andere Blockchains wie Bitcoin Cash (BCH) mit 189,75 Wh und Bitcoin SV (BSC) mit 913 Wh liegen wesentlich höher als Green Bitcoin.

Der Kryptomarkt erwartet gespannt das Bitcoin-Halving, welches schon in 36 Tagen stattfinden wird. Bei diesem werden die Belohnungen der Miner von 6,25 auf 3,125 BTC pro Block halbiert. Diese konkurrieren untereinander um den Arbeitsnachweis, der von dem Konsensprotokoll akzeptiert wird.

Bemerkenswert ist die Einführung des Green Bitcoins zum Zeitpunkt des Halvings am 19. April. Historisch betrachtet haben die Halbierungen der Blockbelohnungen aufgrund der Angebotsverknappung zu einer Rallye des Bitcoins und Kryptomarktes geführt.

Dieses Mal konnte BTC sogar schon vor der Halbierung ein Allzeithoch ausbilden, was auch der Grund ist, weshalb viele Analysten in Kürze von enormen Preisanstiegen bis auf 100.000 USD und bis Ende des Jahres 2024 sogar bis 250.000 USD ausgehen.

$3 MILLION RAISED!



A massive milestone for the Green Bitcoin community. Green Bitcoin is still in presale-Get yours now! pic.twitter.com/46Jj7r0PDU - GreenBitcoin (@GreenBTCtoken) March 10, 2024

Green Bitcoin als bessere Alternative zu Aktien von Bitcoin-Minern

Eine Möglichkeit, welche viele Investoren in Erwägung ziehen, um in den Kryptomarkt zu investieren, sind Bitcoin-Miner-Aktien. Bei diesen werden die Belohnungen durch das Halving jedoch reduziert, wenn auch die erwarteten Kursexplosionen dies vermutlich kompensieren werden, sofern man sich an den bisherigen Entwicklungen orientiert.

Allerdings haben die Mining-Aktien auch einige weitere Nachteile, obwohl sie eine sinnvolle Strategie darstellen. Der Green Bitcoin ist hingegen von diesen Risiken befreit und stellt daher eine besonders attraktive Alternative dar.

Denn die Mining-Aktien haben während der letzten Rallye hohe Schulden aufgenommen. Ebenso müssen sie kontinuierlich in die Aufrüstung investieren, wie bessere ASIC-Prozessoren, die für die Verifizierungen der Transaktionen notwendig sind, um die damit verbundenen mathematischen Probleme zu lösen. Denn die Miner konkurrieren um die Belohnungen, weshalb alle ihre Effizienz steigern wollen.

In diesem Zusammenhang wirken sich die Schulden und die zunehmenden Investitionsausgaben belastend auf die Gewinne aus. Somit wird es für die Krypto-Miner immer schwieriger, wettbewerbsfähig zu sein.

Angesichts dessen stellt der Green Bitcoin eine weniger riskante Investmentmöglichkeit dar. Überdies bietet er auch ein wesentlich größeres Renditepotenzial. Denn die Anleger können noch vor den meisten anderen Investoren in das Projekt investieren, wenn es mit einer niedrigen Marktkapitalisierung noch günstig bewertet ist.

Ebenso besteht bei dem Green Bitcoin auch nicht die Gefahr der alternden nationalen Netzinfrastruktur der USA, in den ein großer Anteil der BTC geschürft werden, da die Miner nach preiswerten Standorten wie Texas und Staaten mit viel Wasserkraft suchen.

Green Bitcoin gamifiziert die Preisprognosen und fügt Staking-Renditen hinzu

Genau genommen handelt es sich bei Green Bitcoin um eine Art Prognosemarkt. Allerdings unterscheidet er sich durch sein gamifiziertes grünes Staking-System. Die Nutzer können sich bei diesem mit den richtigen Preisprognosen und der korrekten Identifizierung von Trend eine zusätzliche Rendite erwirtschaften - ganz gleich, ob sie Anfänger oder Profis sind.

Mithilfe des innovativen Staking-Modells können die Anleger mithilfe von besonderen Strategien ihre Rendite maximieren. Dabei stellt der Green Bitcoin eine Art Prognosemarkt dar, welcher sich jedoch von dem bisherigen Angebot unterscheidet.

Zu Beginn wird es wöchentliche Herausforderungen geben. Bei diesen können die Teilnehmer ihre $GBTC-Coins staken, um somit eine Gewinnchance zu erhalten, wenn sie täglich die Preisentwicklung von Bitcoin vorhersagen.

In diesem Zusammenhang wird es auch einen Zeitplan für die Boni geben. Mit diesem können die Anleger bis zu 100 % der in der Herausforderung eingesetzten Coins erhalten. Dabei werden die Belohnungen in dem $GBTC-Coin vergütet.

Den Wert bezieht die Kryptowährung aus seiner Rolle als native Währung des dezentralen Vorhersagemarkt-Netzwerkes. Die Nutzung der motivierenden Gamifizierung soll zusammen mit dem Staking eine Gemeinschaft von hochengagierten Nutzern erschaffen, welche aufgrund des einzigartigen Angebots immer wieder zurückkommen.

Nur wenige Bitcoin-Alternativen bieten ein nachhaltiges Potenzial

Auf dem Kryptomarkt gibt es mehrere Bitcoin-Alternativen, allerdings werden sich nur diejenigen durchsetzen, welche glaubwürdige Narrative haben. Dabei präsentieren sich viele als der bessere Bitcoin, wie beispielsweise Bitcoin Cash und Bitcoin SV, die beide Forks von dem Original sind. Sie sollen die Probleme der Transaktionsengpässe lösen.

Es gibt aber auch noch andere Kryptowährungen, welche sich lediglich auf den Markennamen von Bitcoin stützen. Allerdings haben viele dieser Bitcoin-Derivat-Token praktischen keinen Nutzen. Somit handelt es sich im Grunde lediglich um eine Art Memecoin.

Ein Beispiel für solche Kryptowährungen ist HarryPotterObamaSonic10Inu, welcher den Ticker $BITCOIN verwendet. Er konnte trotz seines praktisch nicht vorhandenen Nutzens seit seinem Start um das 200-fache steigen. Im Gegensatz dazu stellt Green Bitcoin eine wesentlich vielversprechendere Alternative dar.

Ebenfalls besonders attraktiv an Green Bitcoin ist die hohe Staking-Rendite, von der Anleger bereits im Vorverkauf profitieren können. Aktuell werden pro Block 1,64 $GBTC an die Tokeninhaber vergütet und über einen Zeitraum von fünf Monaten ausgezahlt. Sobald alle emittiert wurden, wird das gamifizierte Staking von Green Bitcoin eingeführt.

Der neue Green Bitcoin bietet ein einzigartiges Geschäftsmodell, was immer mehr Investoren anspricht und keinen Konkurrenten hat. Durch die Nutzung des Markennamens von Bitcoin könnte der Coin zusätzlich profitieren.

Nun ist der beste Zeitpunkt, um in das gamifizierte Staking-Modell zu investieren. Denn dieses Mal rechnen die Analysten aufgrund des besonderen Set-ups der Märkte mit der größten Kryptorallye überhaupt. Zudem sind Krypto-Assets im Verhältnis zu anderen Anlageklassen noch immer sehr günstig bewertet und bieten ein enormes Steigerungspotenzial.

Alle Interessenten sollten zur Sicherheit die Kanäle von Green Bitcoin auf den sozialen Medien wie X und Telegram zu abonnieren, um somit keine wichtigen Updates und Nachrichten zu verpassen.

Jetzt in Green Bitcoin investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.