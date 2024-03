Mit einem Anstieg von 6 Krankenhäusern im letzten Jahr auf 9 Krankenhäuser in diesem Jahr hat Aster DM Healthcare eine der höchsten Anzahl von Krankenhäusern, die von einer Gesundheitsgruppe in Indien und dem GCC anerkannt wurden.

Aster DM Healthcare ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister in Indien und den GCC-Staaten, hat bekannt gegeben, dass 9 seiner Krankenhäuser in die renommierte Liste der Weltbesten Krankenhäuser 2024 des Magazins Newsweek aufgenommen wurden.

9 Hospitals from Aster DM Healthcare network recognised (Graphic: AETOSWire)

In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden 4 Krankenhäuser des Aster-Netzwerks ausgezeichnet das Aster Hospital Mankhool (Rang 5), das Aster Hospital Al Qusais (Rang 14), das Medcare Hospital Al Safa (Rang 34) und das Medcare Women Children Hospital Sheikh Zayed Road (speziell für die Betreuung von Frauen und Kindern). Gleichzeitig wurden 5 Krankenhäuser aus Indien aufgeführt darunter das Aster CMI Hospital (Rang 20), Aster Medcity (Rang 34), Aster MIMS Hospital (Rang 78), Aster Prime Hospital (Rang 93) und Aster RV Hospital (Rang 75). Die meisten der in der Liste aufgeführten Aster-Krankenhäuser haben sich in ihrem Ranking weiterentwickelt und im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Verbesserungen erzielt.

Der Kommentar von Dr. Azad Moopen, Gründer und Vorsitzender von Aster DM Healthcare lautete: Wir sind sehr stolz darauf, dass Newsweek in diesem Jahr neun Krankenhäuser unserer Gruppe ausgezeichnet hat, was unser unermüdliches Engagement für eine erstklassige Gesundheitsversorgung in unseren Einrichtungen in Indien und den GCC-Staaten sowie das Vertrauen unserer Patienten und ihrer Familien in uns bestätigt. Dies ist eine Anerkennung für die ständige harte Arbeit und das Engagement unserer Ärzte, Krankenschwestern und Mitarbeiter, die die beste medizinische Behandlung und Patientenversorgung bieten und damit außergewöhnliche Maßstäbe setzen."

Alisha Moopen, Managing Director und Konzern-CEO, Aster DM Healthcare GCC sagte: Die Anerkennung von Newsweek unterstreicht unser Engagement für die Perfektionierung der Synergie von klinischer Exzellenz und erstklassigem Service und macht Aster zu einer vertrauenswürdigen Marke im Gesundheitswesen in GCC und Indien. Unser Erfolg beruht auf einer dreigleisigen Strategie, die herausragende klinische Ergebnisse, unvergleichliche Patientenerfahrungen und nachhaltig wettbewerbsfähige Preise nahtlos miteinander verbindet. Dieser kohärente Ansatz hat es uns ermöglicht, eine verlässliche Formel zu entwickeln, die uns immer wieder Spitzenplätze auf renommierten Listen wie diesen sichert."

Die renommierte Liste "Weltbeste Krankenhäuser" von Newsweek ist ein Synonym für die Anerkennung von Gesundheitseinrichtungen, die internationale Standards bei der Bereitstellung klinischer Spitzenleistungen und der Patientenversorgung einhalten. Für die Veröffentlichung der Rangliste befragte Newsweek in Zusammenarbeit mit Statista 85000 medizinische Experten und öffentliche Daten.

*Quelle: AETOSWire

