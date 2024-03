OPEX® Corporation, seit fast 50 Jahren ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungstechnik der nächsten Generation, gab heute die Einführung seiner neuesten automatisierten Lösungen zum Sortieren und Entnehmen von Artikeln bekannt OPEX Sure Sort® X mit OPEX Xtract. Diese innovativen Technologien wurden von der Unternehmensführung offiziell auf der MODEX 2024 vorgestellt, der größten Handelsmesse für Hersteller und Lieferketten, welche dieses Jahr im Georgia World Congress Center in Atlanta stattfand.

OPEX Sure Sort X repräsentiert die nächste Generation der automatisierten Hochgeschwindigkeitssortierung. Es handelt sich um das robusteste industrielle Sortiersystem auf dem Markt, das hinsichtlich seiner kompakten Stellfläche, Leistungsstärke und Kosteneffizienz seinesgleichen sucht. Dieses universelle System kann nahezu 100 der vom Kunden sortierbaren Artikel mit einem Gewicht von bis zu 9 kg (20 Pfund) verarbeiten und Artikel in eine konfigurierbare Reihe heterogener Behältergrößen und -typen einsortieren.

Wenn Sure Sort X mit Xtract kombiniert wird dem revolutionären neuen automatisierten OPEX-System zur Artikelentnahme erfolgt nun auch die Entnahme von Behältern und das Umfüllen ihres Inhalts in Versandbehälter vollständig automatisch. Das Ergebnis ist eine One-Touch-Lösung, die ein nachgelagertes manuelles Sortieren und Umlagern von Kästen überflüssig machen kann.

"OPEX widmet sich weiterhin Innovationen, die sich an den fortschreitenden Anforderungen des Marktes orientieren", erklärte Alex Stevens, President of Warehouse Automation bei OPEX. "Wir haben von unseren Kunden das Feedback erhalten, dass sie eine integrierte Lösung zum Sortieren, Entnehmen und automatischen Befördern des Produkts in seinen endgültigen Behälter wünschen. Unsere neuen Lösungen, Sure Sort X und Xtract, sind eine Antwort auf diese Anforderungen. Diese Technologie ist darauf ausgelegt, mehrere manuelle Aufgaben mit einer einfachen One-Touch-Lösung auf hochmoderne Weise zu automatisieren."

Sure Sort X wurde auf Grundlage des Feedbacks der internationalen Geschäftswelt entwickelt und nutzt die innovative, branchenführende Sure Sort-Technologie, die 2017 von der OPEX Corporation eingeführt wurde. Durch die verbesserten Produkthandling-Funktionen ist Sure Sort X das vielseitigste und konfigurierbarste Sortiersystem auf dem Markt. Es kann 60 Prozent kleinere, fast 20 Prozent größere und bis zu 300 Prozent schwerere Artikel handhaben als sein Vorgänger und hält dabei einen konstanten Durchsatz von bis zu 2.100 Artikeln pro Stunde aufrecht.

Die iBOT®-Lieferfahrzeuge des Systems nutzen hochentwickelte Bewegungsalgorithmen, die es ihnen ermöglichen, effizient durch das System zu manövrieren und das Ziel während des Transports in Echtzeit zu ändern. Diese iBOTs können in das System ein- und ausfahren, während Sure Sort kontinuierlich weiterarbeitet und so die maximale Betriebszeit und Verfügbarkeit gewährleistet. Darüber hinaus kann Sure Sort X sowohl in gekühlten Umgebungen als auch bei Raumtemperatur betrieben werden. Die Installation kann innerhalb einer Woche erfolgen.

Alle Sure Sort X-Systeme können mit OPEX Xtract erweitert werden, indem ihnen Entnahme-iBOTS hinzugefügt werden, die mit den herkömmlichen Sortier-iBOTs in Sure Sort X zusammenarbeiten. Xtract iBOTs bewegen sich in einer Schleife, die sich sowohl auf horizontale wie auch auf vertikale Segmente in einem Sure Sort X-Gang erstreckt, und können bis zu 200 entnommene Behälter pro Stunde verarbeiten. Alle iBOTs sind selbstladend und können im Handumdrehen zum System hinzugefügt oder daraus entfernt werden.

Das System kann Standardbehälter entnehmen oder mit Xtract-Behältern ausgestattet werden, die speziell für den Transport von Gegenständen vom Sortierort zu den verfügbaren Rollen-, V-Rutschen- oder Transfermodulen (RVT) ausgelegt sind. Wenn diese Behälter verwendet werden, wird sobald alle Produkte für eine entsprechende Bestellung in den Xtract-Behältern deponiert wurden jeder Behälter entnommen und zum RVT-Modul transportiert, wo sich die Behältertür öffnet und die Artikel in den endgültigen Versandkarton oder Sendungsbehälter freigibt.

Zeitnah zu seiner Einführung auf der MODEX in den USA gibt Sure Sort X sein Debüt auch in Europa: am 19. März 2024 auf der LogiMAT-Messe in Stuttgart, auf der OPEX-Ausstellung in Halle 7, Stand 7D53.

Sure Sort X und Xtract ergänzen das vorhandene Portfolio für Lagerautomatisierung bei OPEX, darunter Sure Sort® das branchenführende robotische Hochgeschwindigkeits-Sortiersystem für kleine Artikel; Perfect Pick®, ein robotisches Entnahmesystem vom Typ "Ware zur Person", das die Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit drastisch verbessert, sowie Infinity® die fortschrittlichste Ware-zur-Person-Lösung, die es in der Lagerautomatisierung gibt. Alle werden individuell für den Kunden konfiguriert und sind darauf ausgelegt, die Infrastruktur der Lieferkette vollständig zu transformieren.

Seit fast fünf Jahrzehnten ist die OPEX Corporation ein vertrauenswürdiger Partner, der eng mit Kunden zusammenarbeitet, um maßgeschneiderte, skalierbare Lösungen zu entwickeln und die Geschäftsvorgänge zu transformieren. OPEX erfindet die Automatisierungstechnologie kontinuierlich neu, um seine Kunden heute und in der Zukunft bei der Bewältigung ihrer größten geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen.

Über OPEX

OPEX® Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Next Generation Automation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, USA, und Einrichtungen in Pennsauken, New Jersey; Plano, Texas; Frankreich; Deutschland; Schweiz; Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX mehr als 1.600 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen entwickeln und liefern, um die geschäftlichen Herausforderungen von heute und in der Zukunft zu lösen.

