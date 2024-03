Ernennung von Rick Bergman zum President und CEO und Wahl von Nicole Piasecki zum Chair von Kymeta Unternehmen schließt Finanzierungsrunde der Serie D ab

Weltweit führendes Unternehmen für Flachbild-Satellitenantennen Kymeta (www.kymetacorp.com) gab heute die Führungs- und Vorstandswechsel des Unternehmens bekannt, um auf seiner innovativen Technologie und seinen First-to-Market-Produkten aufzubauen. Dabei handelt es sich um einen planmäßigen Kooperationsprozess, um bestehende Pensionierungen von Führungskräften zu unterstützen.

Mit Wirkung zum 1. April2024 wird Rick Bergman zum President und CEO von Kymeta ernannt. Er bringt seinen Erfahrungsreichtum von seiner jüngste Rolle als Executive Vice President, Computing und Graphics bei AMD in das Unternehmen ein. Rick Bergman war von 2011 bis 2019 auch als President und CEO von Synaptics (SYNA) im Verlauf seiner Hochwachstumsphase tätig. Seine hervorragende Karriere umfasst die Lenkung von Organisationen zur Ausschöpfung von Marktchancen mithilfe innovativer Technologien, die zu nachhaltigem Marktwachstum führen.

"Kymeta gilt als Technologie- und Marktführer, der durch die Stärke eines hochqualifizierten globalen Teams unterstützt wird", so Rick Bergman. "Geleitet von seinem Engagement für die Kunden, der Innovationskraft und der Bereitstellung von erstklassigen Produkten ist Kymeta gut aufgestellt für die Förderung der globalen Breitbandkommunikation."

Nicole Piasecki wird zur Chairperson of the Board als Nachfolgerin von Doug Hutcheson ernannt. Nicole Piasecki, die im Mai 2022 in das Board eintrat, bringt ihre umfangreiche Erfahrung aus der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche in das Unternehmen ein. Nicole Piasecki kommentierte die Ernennung von Rick Bergman mit den Worten: "Ich bin äußerst erfreut über den Eintritt von Rick Bergman in unser hervorragendes Team. Kymeta steht an der Spitze, um die Welt durch seine hybriden Kommunikationslösungen zu verbinden. Aufgrund der Erfolgsbilanz von Rick Bergman bei der Förderung des wertorientierten Wachstums im durch disziplinierte Ausführung unterstützten Technologiesektor blicken wir nun gespannt auf die nächste Wachstumsphase von Kymeta."

Mit Wirkung zum 31. März 2024 treten Doug Hutcheson und Walter Berger von Kymeta in den Ruhestand. Im Verlauf der letzten fünf Jahre haben ihre entscheidenden Beiträge eine zentrale Rolle bei der Federführung zahlreicher Produkteinführungen und der beständigen Förderung des jährlichen Wachstums gespielt. Ihr Verständnis der Kundenbedürfnisse, ihr Engagement für Innovationen und ihre erfolgreiche Einführung neuer Produkte auf dem Markt haben zu rekordverdächtigen Erfolgen geführt. Sie setzen sich für einen Übergang der Verantwortung zu Rick Bergman ein.

Nicole Piasecki ergänzte: "Unser besonderer Dank gilt Doug Hutcheson und Walter Berger für ihr beharrliches Engagement für Kymeta im Verlauf der letzten Jahre. Doug Hutcheson und Walter Berger haben den Grundstein für das künftige Wachstum von Kymeta erfolgreich gelegt. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen bleibt das Unternehmen für eine robuste Zukunft strategisch aufgestellt."

Kymeta schloss vor Kurzem seine Finanzierungsrunde der Serie D ab. Diese zusätzlichen Mittel werden für das Hochfahren der Produktion des kürzlich angekündigten Osprey u8 Hybrid-GEO-LEO Terminals und künftige Produktgenerationen genutzt.

Über Kymeta

Kymeta ist der führende Anbieter von Flachbildschirm-Satellitenantennen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Unternehmens- und Militäranwendungen und erschließt den kommerziellen Wert des Weltraums, um den enormen, ungedeckten Bedarf an allgegenwärtigem Breitband und wirklich mobiler Konnektivität für Kunden in aller Welt zu decken. Seine innovative Metasurface-Technologie, gepaart mit einem Software-First-Ansatz, liefert die erste kommerziell erhältliche, auf Metamaterialien basierende und elektronisch gesteuerte Satelliten-Flachbildantenne. Die kostengünstigen, stromsparenden und durchsatzstarken Lösungen von Kymeta ermöglichen eine einfache Verbindung während der Fahrt oder im Stillstand für jedes Fahrzeug, Schiff, Flugzeug oder jede feste Plattform und versetzen die Industrie auf der Erde in die Lage, ihre Abläufe durch die Nutzung von Kapazitäten im Weltraum zu verändern.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington.

Weitere Informationen erhalten Sie unter kymetacorp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240311520186/de/

Contacts:

Presseanfragen für Kymeta:

Brenda Kuhns

Senior Director of Marketing

Kymeta Corporation

bkuhns@kymetacorp.com