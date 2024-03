HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Streiks:

"Der volkswirtschaftliche Schaden, den stehende Züge verursachen, summiert sich auf dreistellige Millionenbeträge - und zwar täglich. Kein Wunder, dass der Unmut über die streikfreudigen Gewerkschaften immer größer wird. Es mehren sich Stimmen, die ein gesetzliches Streikrecht fordern. Das wäre ein tiefer Eingriff in die Tarifautonomie, mit der dieses Land bisher sehr gut gefahren ist. Das lag auch daran, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber bei aller Konfrontation stets das große Ganze im Blick hatten. Dagegen verfolgt vor allem die Mini-Gewerkschaft GDL rücksichtslos ihre Maximalforderungen. Der übliche Kompromiss kommt für Claus Weselsky nicht mehr in Frage. Wer sich im Tarifkonflikt überhaupt nicht bewegt und nicht mal einer Schlichtung zustimmt, hat an einer funktionierenden Sozialpartnerschaft kein Interesse mehr. Und braucht sich über die Wut in der Bevölkerung nicht zu wundern."/yyzz/DP/ngu