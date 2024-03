WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat sich seit Jahresbeginn weiter abgeschwächt. Details zur Entwicklung im Februar gibt das Statistische Bundesamt an diesem Dienstag (8.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt. Nach vorläufigen Daten der Behörde lagen die Verbraucherpreise im Februar um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Es war der niedrigste Wert seit Juni 2021 mit seinerzeit 2,4 Prozent. Im Januar war noch eine Jahresteuerungsrate von 2,9 Prozent verzeichnet worden und im Dezember von 3,7 Prozent.

Vor allem Haushaltsenergie und Kraftstoffe wurden den vorläufigen Zahlen zufolge im Februar zum Vorjahresmonat billiger. Der Anstieg der Nahrungsmittelpreise schwächte sich ab. Volkswirte rechnen mit einem weiteren Rückgang der Inflation im Laufe des Jahres. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Viele setzten beim Konsum im vergangenen Jahr den Rotstift an./mar/DP/ngu