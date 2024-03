STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europaparlament will an diesem Dienstag (ab 12.00 Uhr) in Straßburg grünes Licht für neue EU-Sanierungsvorgaben für Gebäude geben. Diese sollen dazu beitragen, dass die EU ihre Klimaziele einhält. Damit würden die Abgeordneten einen bereits von Unterhändlern des Parlaments und der EU-Länder ausgehandelten Kompromiss absegnen.

Die vorläufige Einigung sieht vor, dass der Energieverbrauch von Wohngebäuden im Schnitt bis 2030 um 16 Prozent und bis 2035 um 20 bis 22 Prozent sinken soll. Für Gebäude, die nicht zum Wohnen gedacht sind, sehen die Vorschriften derzeit vor, dass 16 Prozent der am wenigsten energieeffizienten Gebäude bis 2030 und 26 Prozent bis 2033 renoviert werden müssen.

Starre Sanierungspflichten für einzelne Wohngebäude von Privatpersonen sind nicht vorgesehen. Zudem soll es nach Angaben des EU-Parlaments Ausnahmen geben, etwa für landwirtschaftliche und denkmalgeschützte Gebäude. Gleiches gilt für Bauwerke, die wegen ihres besonderen architektonischen oder historischen Wertes geschützt sind. Ab 2040 sollen zudem keine Öl- oder Gasheizungen mehr verwendet werden dürfen./mjm/DP/ngu