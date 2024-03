HAMBURG (dpa-AFX) - Bei der angestrebten Energiewende kommt dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eine Schlüsselrolle zu. Bis 2045 sollen nach dem Willen der Ampel-Regierung in Nord- und Ostsee Windräder mit einer Gesamtleistung von 70 Gigawatt stehen, das Bundesamt muss dafür die geeigneten Flächen vor den deutschen Küsten finden. Ende 2023 waren 8,5 Gigawatt installiert. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben des Beratungsunternehmens Deutsche Windguard 0,257 Gigawatt hinzu.

Im Februar erließ das Bundesamt eine neue Verordnung zur Durchführung des Windenergie-auf-See-Gesetzes. Darin wurde die Eignung von drei Flächen in der Nordsee für den Bau von Offshore-Windkraftanlagen festgestellt. Auf den zur Versteigerung ausgeschriebenen Meeresflächen können Energieunternehmen drei Windparks mit einer Leistung von zusammen 5,5 Gigawatt errichten.

Auf seiner Jahrespressekonferenz in Hamburg will das Bundesamt am Dienstag (11.00 Uhr) näher auf den Ausbau der Offshore-Energie eingehen. Daneben soll es auch um den Meeresspiegelanstieg und den Wandel zu einer nachhaltigeren und autonomen Schifffahrt gehen./bsp/DP/ngu