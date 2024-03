The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2024ISIN NameXS0905659230 HONDURAS 13/24 REGSXS1962554785 SAINT-GOBAIN 19/24US571748BF82 MARSH+MCLENN 19/24US581557BE41 MCKESSON 14/24XS1963849440 DANSKE BK 19/24 MTNXS1515245089 EIB EUR.INV.BK 16/24 MTNXS1076018131 AT + T 14/24XS0387847576 IMPER.BRANDS FIN.08/24MTNDE000HLB4DP9 LB.HESS.THR.CARRARA03K/17US19416QEG10 COLGATE-PALMOL. 2024 MTNXS1380334141 BERKSHIRE HATHAWAY 16/24US95040QAG91 WELLTOWER 19/24US717081ES88 PFIZER 19/24US30231GAC69 EXXON MOBIL CORP. 14/24US744320AN25 PRUDENTIAL FINL 13/44 FLRUS74456QBD79 PUBL.SERV.EL.GAS 2024 MTNUS06051GHR39 BK AMERICA 19/25 FLR MTNUS298785HV15 EIB 19/24DE000DW6C2T0 DZ BANK IS.A2016US45906M4C29 WORLD BK 23/26 MTNDE000DW6C3D2 DZ BANK IS.A2034DE000DW6CX63 DZ BANK IS.A1860DE000NRW23J9 LAND NRW SCHATZ14R1295US404119BN87 HCA INC. 2024US91913YBA73 VALERO ENERG 20/24XS2080317832 BALL 19/24US84756NAD12 SPECTRA ENERGY P. 13/24XS1577731604 NOKIA OYJ 17/24 MTNUS80281LAN55 SANTA.UK GRP 21/25 FLRUS91282CBR16 USA 21/24US125523CN87 CIGNA GROUP 21/24US49271VAL45 KEURIG DR P. 21/24US92939UAF30 WEC ENERGY 21/24DE000DFK0JQ3 DZ BANK IS.A1595DE000CB0HR35 COBA MTN 21/24XS2315673058 MB AUSTR.PAC 21/24 MTNUS38141GZP26 GOLDM.S.GRP 22/24DE0001104875 BUND SCHATZANW. 22/24US907818DV73 UNION PACIFIC 2024US025537AK70 AM.EL.POWER 22/24DE000A289L05 AAREAL BANK MTN S.309