Klar, Aktien wie Nvidia, Amazon, Microsoft und Co sind sagenhaft gelaufen in den letzten Monaten. Doch wären hier sogar noch mehr Gewinne drin gewesen. Das Prinzip klingt einfach: bei trendstarken Aktien den Hebel ansetzen und so maximal vom stabilen Aufwärtstrend profitieren. Doch haben Sie es gemacht? Wir zeigen, wie es geht:Besonders deutlich zeigt das Beispiel Amazon, was der Einsatz von Optionsscheinen ausmacht. Nach dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends hat sich im Juni letzten Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...