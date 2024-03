DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KLIMA/HABECK - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) startet am Dienstag das erste Gebotsverfahren für die neuen Klimaschutzverträge. Diese sollen die deutsche Industrie auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen. "Allein die geförderten Anlagen aus der ersten Gebotsrunde werden mehrere Millionen Tonnen CO2 einsparen", sagte Habeck dem Handelsblatt. Insgesamt 4 Milliarden Euro stellt der Bund für die erste Förderrunde bereit. Drei weitere Ausschreibungsrunden sollen folgen. Insgesamt will der Bund für die energieintensive Industrie Mittel in zweistelliger Milliardenhöhe zur Verfügung stellen. (Handelsblatt)

BÜROKRATIE - Die Bundesregierung will die Unternehmen noch stärker als geplant von Bürokratiekosten entlasten. Aus dem Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) geht hervor, dass die Entlastung bei 944,2 Millionen Euro im Jahr liegen soll. Das sind rund 250 Millionen Euro mehr als noch zu Jahresbeginn veranschlagt. Mit dem Gesetz will die Regierung unter anderem die Aufbewahrungspflichten für Firmen verkürzen. Sie sollen Buchungsbelege künftig nur noch acht statt bisher zehn Jahre aufbewahren müssen. (Bild)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2024 01:49 ET (05:49 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.