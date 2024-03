© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - dpa-Zentralbild



Der Bitcoin-Kurs hat mit knapp 73.000 US-Dollar erneut ein neues Allzeithoch erklommen. Erfahren Sie die Hintergründe und welche Aktien, Fonds und ETNs an der Entwicklung teilhaben. Bitcoin und Kryptowährungen sind wahrscheinlich die umstrittenste aller Anlageklassen. Während sie fundamentale Investoren wie Warren Buffett und Bank-Manager wie Jamie Dimon eher kritisch und als reine Spekulation betrachten, die ein böses Ende nehmen könnte, sind vor allem Trader, Technologie- und Fans alternativer Zahlungssysteme begeistert. Auch wenn die Entwicklung sehr volatil verläuft, fällt sie bisher äußerst positiv aus. Allein in den vergangenen fünf Jahren ist der Kurs in US-Dollar gerechnet um 1.646 …