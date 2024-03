© Foto: Jingming Pan - unsplash



Gold eilt in diesen Tagen von Hoch zu Hoch. Das Edelmetall ist plötzlich aus vielerlei Gründen interessant und wird nicht mehr nur auf das angestaubt wirkende "Sicherer-Hafen-Argument" reduziert.Gold markierte mit 2.195.15 US-Dollar je Unze ein weiteres Allzeithoch. Dabei ist nicht nur der Preisanstieg als solches beeindruckend, vielmehr sind es auch die Stärke und die Widerstandskraft gegenüber auftretenden Störfeuern, die diese Goldhausse bislang so außergewöhnlich machen. Dass sich das Edelmetall dabei sämtlicher charttechnischer Fesseln entledigte, ist fast schon überflüssig zu erwähnen. Fast scheint es so, dass in Bezug auf Gold derzeit ein Umdenken am Markt stattfinden würde. Gold ist …