Desert Gold Ventures: Übernahmekandidat in Top-Lage sammelt kräftig Cash ein

Nach etlichen Versuchen hat es der Goldpreis endlich geschafft und ist auch in USD (US-Dollar) auf ein neues Hoch ausgebrochen.

Mit zeitweise über 2.170 USD je Unze wurde auch auf Schlusskursbasis ein neues Hoch erreicht, welches nun als Basislevel dienen sollte.

Sieht man sich die geopolitische Situation mit ihren vielen Unruhen rund um den Globus und die finanzpolitische Situation mit der Politik der "Inflation auf Teufel komm raus" an, so hätte man schon viel früher mit einem noch höheren Goldpreis rechnen müssen.



Während nun also Schwergewichte wie Barrick oder Newmont bereits bis zu 15% von ihren Tiefs zulegen konnten, und auch einige größere Explorer mit angezogen sind, folgen die Rohstoff- und Goldaktien aus der zweiten und dritten Reihe erfahrungsgemäß etwas später.



Solch ein Unternehmen wollen wir heute erneut beleuchten.



Die Rede ist von DESERT GOLD VENTURES (TSX-V: DAU / WKN: A14X09)

Kurs bei Redaktionsschluss: 0,065 CAD / umgerechnet 0,045 EUR

52W-Tief: 0,03 CAD

52W-Hoch: 0,08 CAD





Desert Gold Ventures (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) konnte aktuell in dieser Woche vermelden, dass man frische Finanzmittel (Link) in Höhe von 1,119 Mio CAD (kanad. Dollar) eingesammelt hat, um auf seinem aussichtsreichen Projekt SMSZ in West-Mali weitere Bohrungen vorzunehmen und das Projekt in Richtung Produktion vorzubereiten.



Ursprünglich lag der Umfang des Private Placements bei 700.000 CAD, aufgrund der hohen Nachfrage musste man die Finanzierung jedoch erhöhen. Ein positives Signal!



Auch das Management welches zusammen mit Insidern und dem engen Kreis bereits rund 45% aller Aktien hält, hat sich bei dieser Finanzierungsrunde beteiligt.



Bislang hat DESERT GOLD bereits 1,079 Mio. Unzen Gold auf seinem Projekt gemäß NI-43 101 nachgewiesen, doch Bohrungen auch außerhalb der bislang bekannten Ressourcenzone zeigen, dass hier noch weiteres Potential für eine Steigerung vorhanden ist.



HIGHLIGHTS VON DESERT GOLD VENTURES (TSX-V: DAU / WKN: A14X09)



• Rund 45% aller Aktien sind in Händen von Management / Insidern und dem engsten Kreis. Ein starker Vertrauensbeweis!



• Minenlegende Ross Beaty hält rund 3% aller Aktien, Merk Investments (große und renommierte Fondsgesellschaft auf Kalifornien) hält rund 7% aller Aktien



• Bohrprogramm über 30.000m im Jahr 2024 steht aus um die Ressource von aktuell rund 1,1 Mio. oz Gold weiter zu erhöhen



• Zu den Nachbarn zählen u.a. Barrick Gold, Endeavour Mining und Allied Gold Corp.



• Mit einer riesigen Fläche von 440 qkm hält man das größte Landpaket in der sog. "Senegal Mali Shear Zone (SMSZ), welches noch nicht von einem Major kontrolliert wird



• Zuletzt eine überzeichnete Kapitalerhöhung bei 0,07 CAD (kanad. Dollar) durchgeführt, bei der auch das Management teilnehmen wird. Die Aktie notiert mit 0,06 CAD derzeit an der Börse günstiger. Man kann also günstiger kaufen als das Management selbst.



Was das Management betrifft dürfte DESERT GOLD VENTURES auf Unternehmensebene in Kanada und auch auf Länderebene in Mali über eines der besten Teams verfügen.



Hervorheben möchte ich dabei beispielsweise den leitenden technischen Direktor und Geologen, Don Dudek, P.Geo, der über fast 20 Jahre Erfahrung in Westafrika verfügt, und seine letzten beiden Unternehmungen, Avion Gold und Savory Gold, waren große Erfolge und wurden beide in großen Börsentransaktionen von Endeavour Mining bzw. Semafo übernommen.



Speziell Avion Gold dürften Leser von stockreport.de noch gut in Erinnerung haben. Aufgrund unserer Übernahmespekulation die hier voll aufging, konnten wir in rund 2 Jahren satte 95% Gewinn eintüten.



Übrigens fand die Übernahme von Avion Gold durch Endeavour Mining im Sommer 2012 damals zu einem Preis von ca. 92 USD je Unze Gold statt.



Umgerechnet auf die aktuelle Goldressource von DESERT GOLD VENTURES ergäbe sich ein Börsenwert von 133 Mio. CAD (kanad. Dollar) oder ein Aktienkurs von 0,64 CAD (aktuell 0,06 CAD).



Im Land Mali verfügt das Geologenteam über jahrzehntelange Erfahrung bei der Arbeit in großen Bergwerken wie der Goldmine Yanfolila, die jetzt von Hummingbird betrieben wird, und dem Loulo-Gounkoto-Minenkomplex, der sich jetzt im Besitz von Barrick befindet.



DAS SMSZ PROJEKT



Quelle: Desert Gold Ventures



"SMSZ" steht dabei für Senegal-Mali Shear Zone, in der sich das Projekt von DESERT GOLD VENTURES befindet, welches sich über eine Fläche von rund 440 qkm erstreckt.



Laut eigenen Angaben ist das SMSZ Projekt von Desert Gold Ventures das größte zusammenhängende Gebiet in der Region, das noch nicht in Produktion ist und noch nicht von einem Major kontrolliert wird.



Bislang hat DESERT GOLD bereits 1,079 Mio. Unzen Gold mit durchschnittlich 1,15 g/t Gold auf seinem Projekt gemäß NI-43 101 nachgewiesen, doch Bohrungen auch außerhalb der bislang bekannten Ressourcenzone zeigen, dass hier noch weiteres Potential für eine Steigerung vorhanden ist. Aus diesem Grund soll noch in diesem Jahr mit einem 30.000m Bohrprogramm gestartet werden.



MAJORS WIE BARRICK, B2 GOLD UND ENDEAVOUR MINING IN DIREKTER NACHBARSCHAFT



Die Nachbarschaft rund um die Liegenschaft von Desert Gold Ventures liest sich wie ein Who-is-Who der Branche und kann sich damit mehr als sehen lassen. Zahlreiche Vorkommen und bereits aktive Goldminen befinden sich in nahezu direkter Schlagdistanz. Darunter z.B: Loulo (Barrick Gold) mit 9,8 Mio. Unzen Gold, Fekola (B2 Gold) mit 7,6 Mio. Unzen Gold oder Sadiola (Allied Gold) mit 7,3 Mio. Unzen Gold.



Während die angrenzenden Firmen wie Barrick Gold (Market Cap: 37,6 Milliarden CAD), B2 Gold (Market Cap: 4,71 Milliarden CAD) und Allied Gold (Market Cap: 811 Mio. CAD) bereits ordentliche Bewertungen haben, kommt DESERT GOLD VENTURES gerade mal auf einen Börsenwert von 12,7 Mio. CAD.



Die untenstehende Grafik zeigt die Übernahmen seit dem Jahr 2012 im Birmiam Greenstone Belt in dem auch DESERT GOLD VENTURES tätig ist.







Es wird auf einem Blick schnell klar wie brisant die Unterbewertung von DESERT GOLD VENTURES bezogen auf die Übernahmetransaktionen in diesem Gebiet sind. Die günstigsten Übernahmen fanden bislang bei einer Bewertung von 38 USD/oz Gold und die teuersten Übernahmen bei 132 USD/oz Gold statt. Im Durchschnitt ergibt sich eine Bewertung je Unze Gold von 75 USD.



Bei der aktuellen Market Cap von 12,71 Mio. CAD, kommt DESERT GOLD auf eine sehr niedrige Bewertung je Unze Gold von lediglich 8,7 USD/oz Gold (umgerechnet 11,78 CAD).



Die bisherige Ressource von DESERT GOLD basiert lt. Auskunft des Geologen von DESERT GOLD auf 115.000m Bohrmetern die in 1.627 Bohrlöchern niedergebracht wurden.



Die Kosten je entdeckter Goldunze gibt das Unternehmen im Interview mit rund 10 USD an.



Geht man davon aus, dass DESERT GOLD die Bohrerfolge der Vergangenheit wiederholen kann, sollten mit dem 30.000m Bohrprogramm 250.000 bis 300.000 neue Goldunzen entdeckt werden können. Eine neue Ressourcenschätzung peilt man bereits für das vierte Quartal 2024 an. Je nach Auslastung der Labore könnte die Veröffentlichung erfahrungsgemäß auch einige Wochen länger dauern.



Von den bislang 24 entdeckten Goldzonen auf dem SMSZ Projekt wurden bislang nur 19 erforscht und 6 davon in die Ressourcenkalkulation mit einbezogen.



Zu den bisherigen besten Bohrergebnissen zählen z.B.:

- 3,52 g/t Gold über 33m

- 3,62 g/t Gold über 42m

- 6,28 g/t Gold über 13m

- 7,78 g/t Gold über 19m

- 3,12 g/t Gold über 43m

- 20,87 g/t Gold über 6m

- 2,04 g/t Gold über 30m (nicht in der aktuellen Ressource enthalten)



Quelle: Desert Gold Ventures



SEHR GÜNSTIGE KOSTEN SORGEN FÜR WETTBEWERBSVORTEIL

Die Kosten für Bohrungen in Mali sind übrigens mit 130 bis 150 USD (all in) je Meter extrem günstig. Im ebenfalls bergbaufreundlichen Quebec in Kanada liegen die Kosten lt. Übereinkunft mehrerer jüngster Aussagen dort tätiger Unternehmen bei ca. 400 USD je Bohrmeter.



Die Erlöse aus der kürzlich abgeschlossenen Finanzierung werden zur Finanzierung der folgenden Punkte verwendet:



1) eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("Preliminary Economic Assessment", "PEA"), die sich auf die Haufenlaugungsextraktion von Gold aus auf Tagebau beschränktem Oxid und Übergangsmineralressourcen auf seinen Goldlagerstätten Barani East und Gourbassi West konzentrieren wird. Insgesamt enthält der Oxid- und Übergangsmineralanteil der zwei Lagerstätten nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 131.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,41 g/t Au und vermutete Mineralressourcen von 55.000 Unzen* Gold mit einem Gehalt von 1,22 g/t Au;



2) Explorationskernbohrungen auf seinem erstklassigen Goldziel Mogoyafara South mit vermuteten Mineralressourcen im Tagebau von 412.800 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1.05 g/t Au, was diese Lagerstätte zur bislang größten bekannten Goldlagerstätte auf dem SMSZ-Projekt macht;



3) Explorationskernbohrungen auf seinem Goldziel Frikidi, wo 61 Gesteinsproben über 5 g/t Au ergaben, wovon fünf 100 g/t Au oder mehr aufwiesen. Frikidi ist ein Gebiet mit zahlreichen Kleinstbergbaubetrieben innerhalb einer 5 km x 2,5 km großen, quer verlaufenden magnetischen Anomalie.



Chartverlauf Desert Gold Ventures (TSX-V: DAU) 5 Jahre an der kanadischen TSX-Venture.



Kurs bei Redaktionsschluss: 0,065 CAD / umgerechnet 0,045 EUR

52W-Tief: 0,03 CAD

52W-Hoch: 0,08 CAD



Quelle: stockcharts.com



Weitere Informationen über Desert Gold Ventures finden Sie auf der Website: www.desertgold.ca



