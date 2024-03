Nachdem der DAX zu Wochenbeginn etwas Federn lassen musste - er ging am Montag mit 0,4 Prozent im Minus bei 17.746,27 Zählern aus dem Handel -, dürfte es am heutigen Dienstag schon wieder aufwärts gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,6 Prozent höher auf 17.855 Punkte. Damit nähert er sich wieder seinem Rekordstand vom Donnerstag bei 17.879 Punkten.Gut aufgenommen wurden die Zahlen von Oracle, die das Unternehmen nach US-Börsenschluss veröffentlicht hat. Mehr als 14 Prozent ...

