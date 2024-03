DJ Wacker Chemie zahlt weniger Dividende je Aktie - moderate Ziele

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Wacker Chemie will nach einem signifikanten Umsatz- und Gewinnrückgang für 2023 eine deutlich niedrigere Dividende zahlen.

Ausschütten will der Münchener Chemiekonzern für das vergangene Geschäftsjahr 3,00 Euro je Aktie, nach 12,00 Euro im Vorjahr. Das entspreche einer Ausschüttungsquote von rund 50 Prozent.

Für das laufende Jahr setzt sich der Münchener Chemiekonzern verhaltene Ziele, er rechnet mit rückläufigem Umsatz und Gewinn. Noch keine Trendwende auf der Nachfrageseite sei erkennbar, der Konzern reagiere mit erhöhter Kostendisziplin auf das schwache Marktumfeld. Die Personalpolitik bleibe vorerst restriktiv, die Prozesse würden weiter verschlankt, bei den Sachkosten würde gespart.

So soll der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2024 in der Spanne von 600 bis 800 Millionen Euro landen (2023: 824 Millionen Euro). Der Umsatz wird in der Größenordnung von 6,0 bis 6,5 Milliarden Euro erwartet (2023: 6,4 Milliarden Euro).

