Die Aktie von Tesla arbeitet nach dem schwachen Verlauf seit dem Jahresstart derzeit an einer Stabilisierung. Am Montag ging das Papier 1,4 Prozent höher aus dem US-Handel bei 177,83 Dollar. Bewegung kommt derweil wieder in das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin. Die dortige Gigafactory ist nach dem Anschlag auf die Stromversorgung nun wieder am Netz.Die Reparaturarbeiten konnten deutlich früher beendet werden als zunächst angenommen, wie der zuständige Netzbetreiber Edis am Montagabend mitteilte. ...

