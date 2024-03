Kunden können ab sofort bis zu 100.000 Standorte optimieren, Kosten reduzieren und CO2 einsparen

KARLSRUHE, Deutschland, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PTV Logistics verkündet die offizielle Einführung der PTV Developer OptiFlow API. Diese wegweisende API steht ab sofort zur Verfügung und bietet Unternehmen einen leistungsstarken Algorithmus zur Optimierung von Routen mit bis zu 100.000 Standorten. Mit dieser neuen Lösung können Unternehmen ihre Effizienz steigern und Transportprozesse effektiv straffen.



Die PTV Developer OptiFlow API lässt sich problemlos in Logistikoperationen integrieren und bietet sowohl Kunden als auch Partnern unbegrenzte, flexible Möglichkeiten zur Entwicklung von Lösungen zur Routenoptimierung individuell auf die Anforderungen der jeweiligen Organisation zugeschnitten.

Die API basiert auf dem bewährten Algorithmus des erfolgreichen SaaS-Produkts OptiFlow, das für seine leistungsstarke, cloudbasierte Routenoptimierung bekannt ist. Dieser Optimierungsalgorithmus bewältigt komplexe logistische Herausforderungen effizient und löst Probleme ohne qualitative Abstriche. Der Algorithmus basiert auf dem Prinzip, dass die Optimierung des gesamten Plans auf einmal effektiver ist als die manuelle Aufteilung des Problems. Dadurch werden gründliche und praktische Lösungen gewährleistet.

"Diese API stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Routenoptimierungs-Technologie dar", sagtDr. An de Wispelaere, Chief Product Officer bei PTV Logistics. "Mit der neuen Lösung können unsere Kunden zweistellige Einsparungen bei ihren Transportkosten erwarten, selbst wenn sie bereits ein Planungssystem nutzen. Sie wird ihnen nicht nur helfen, effizienter zu arbeiten, ihre Umwelteinflüsse zu verringern und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Die API trägt außerdem zu einer spürbaren Reduzierung der CO 2 -Emissionen bei. Dieser Erfolg unterstreicht unser Engagement für unsere Kunden und unsere Rolle bei der Förderung nachhaltiger Lösungen für die Zukunft."

"Der Übergang zu OptiFlow hat es uns ermöglicht, leistungsstarke Algorithmen zu nutzen, die nicht nur Transportkosten minimieren, sondern auch unsere Initiativen zur Förderung der grünen Logistik zu unterstützen. ID Logistics ist voll und ganz der Nachhaltigkeit in Logistikbetrieben verpflichtet - und die signifikante Reduzierung der Kilometer dank OptiFlow trägt zu unseren CSR-Zielen bei", sagt Armand Schuffelers, Director Operations bei ID Logistics.

"Die Entwicklung wiederverwendbarer und leicht integrierbarer digitaler Komponenten ist ein integraler Bestandteil unserer IT-Strategie", sagtJan Rick, Senior Vice President Global IT-Governance (L.LCG) bei der Schenker AG. "In Zusammenarbeit mit PTV Logistics konnten wir unserem Katalog mit der PTV Developer OptiFlow eine Schlüsselkomponente hinzufügen. Wir freuen uns auf weitere zukünftige Entwicklungen und die Zusammenarbeit mit PTV Logistics. Heute und in Zukunft."

Mehr Informationen über die Routenoptimierung OptiFlow API und die Möglichkeiten, die sie bietet, finden Sie hier .