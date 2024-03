Berlin (ots) -Das Schwangerschaftsportal babelli.de hat aus den Namenshitlisten der letzten 10 Jahre mittels künstlicher Intelligenz eine Prognose der beliebtesten Babynamen für das Jahr 2034 erstellt.Die wichtigsten Erkenntnisse:- Lia und Lio sind in 10 Jahren möglicherweise die beliebtesten Babynamen- Es gibt deutliche Aufsteiger wie Amalia oder Kian- Einige Namen aus der Top-10-Liste finden sich auch heute schon in den Top 10Die 10 beliebtesten Mädchennamen:1. Lia2. Ella3. Malia4. Lilly5. Thea6. Luna7. Amalia8. Juna9. Mila10. LeniDie 10 beliebtesten Jungennamen:1. Lio2. Liam3. Emilio4. Levi5. Theo6. Henry7. Leo8. Kian9. Leano10. MalikEine vollständige Liste der Top 50 Vornamen für 2034 gibt es hier:https://www.babelli.de/prognose-beliebteste-vornamen-2034/In den letzten Jahren gab es an der Spitze der Hitlisten kaum Wechsel. Aber: Die heutigen Top-Namen werden sich in 10 Jahren voraussichtlich nicht an der Spitze halten. Dennoch finden sich die derzeit beliebtesten Namen sehr wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch in den Top-10- oder Top-20-Hitlisten wieder."Die Hitliste basiert auf einer Trendanalyse. Genau so wird die Hitliste in 10 Jahren wahrscheinlich nicht aussehen, aber sie gibt einen realistischen Ausblick, welche Namen mehr und welche weniger beliebt sein werden. Spannend ist aus meiner Sicht die Präsenz des Anfangsbuchstabens L. 4 von 10 Jungennamen und 5 von 10 Mädchennamen aus der Top 10 Hitliste beginnen mit diesem Buchstaben. Außerdem geht der Trend hin zu immer kürzeren Namen. Viele der beliebtesten Namen sind melodiös und gleichzeitig auffallend kurz.", so Patrick Konrad, Leiter der Trendanalyse und Gründer von babelli.Über die KI-Analyse:Grundlage für die Analyse sind die 100 beliebtesten Vornamen aus den Jahren 2014 bis 2023 aus Deutschland. Die Mitarbeiter von babelli erstellen jährlich ein repräsentatives Vornamens-Ranking für ganz Deutschland.Die Analyse für das Jahr 2034 wurde mit der KI von julius.ai durchgeführt. Dabei wurde via Trendanalyse eine Entwicklung aller Vornamen für die kommenden 10 Jahre auf Basis der Beliebtheitsentwicklung der letzten 10 Jahre durchgeführt.Pressekontakt:Patrick Konradfabulabs GmbHPappelallee 78/7910437 BerlinTelefon: 030-28630464Email: patrick@fabulabs.netOriginal-Content von: fabulabs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116734/5733004