Die aktuell längste Serie: Roche GS mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.76%) - die längste Serie dieses Jahr: AXA 11 Tage (Performance: 7.33%). Tagesgewinner war am Montag EHang mit 11,83% auf 12,76 (377% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 17,82% - es war der 1. Tagessieg 2024, Rang 11 im BSN Watchlist) vor Century mit 10,00% auf 3,08 (106% Vol.; 1W 13,24%) und Delivery Hero mit 6,80% auf 25,61 (134% Vol.; 1W 15,59%). Die Tagesverlierer: publity mit -12,16% auf 5,20 (15% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -48,00%), Suess Microtec mit -9,92% auf 34,50 (260% Vol.; 1W -10,27%), Ballard Power Systems mit -9,37% auf 3,00 (179% Vol.; 1W -6,25%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (116372,01 Mio.), Advanced Micro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...