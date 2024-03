München (ots) -Es ist wahr: Wer zu lange sitzt, riskiert nicht nur Rückenbeschwerden, sondern auch ein verkürztes Leben. Anlässlich des Welttags der Rückengesundheit am kommenden Freitag (15.03.2024) machen wir auf diese alarmierende Tatsache aufmerksam, denn Deutschland hat ein Rückenproblem.Aktuelle Studien zeigen, dass Menschen, die täglich mehr als sieben Stunden sitzen, ein um 47% erhöhtes Risiko für einen vorzeitigen Tod haben.[1] Diese erschreckende Statistik unterstreicht die dringende Notwendigkeit, den negativen Auswirkungen des Sitzens aktiv entgegenzuwirken. Denn derzeit sind laut neuen Daten deutschlandweit mehr als 31,45 % der Bevölkerung an Rückenschmerzen erkrankt.[2]"Wir leben in Zeiten, in denen die Mehrheit der jungen Menschen und die Arbeitswelt ständig sitzt", erklärt Dennis Hermann, Head of Europe von Kaia Health. "Unser Körper ist nicht dafür gemacht, stundenlang regungslos zu verharren. Dabei können ein bisschen Bewegung und gezielte Übungen nicht nur Rückenschmerzen lindern, sondern auch unsere Lebenserwartung positiv beeinflussen."Kaia Health bietet eine innovative Lösung für Menschen, die unter Rückenbeschwerden leiden oder präventiv etwas für ihre Rückengesundheit tun möchten. Die Kaia Rücken-App kombiniert physiotherapeutische Übungen, individuelle Trainingspläne mit Wissenseinheiten und Entspannungsübungen, um den Nutzern zu helfen, aktiv zu bleiben und Rückenschmerzen effektiv zu lindern. Die Kosten werden von allen gesetzlichen und vielen privaten Krankenkassen ohne Zuzahlung übernommen. Der innovative Bewegungscoach, nutz die Kamera des Smartphones, um mittels KI die Bewegungen in Echtzeit zu analysieren. Ähnlich wie ein Physiotherapeut kann die App so Hinweise zur korrekten Ausführung der Übungen geben.[3] Ein Algorithmus sorgt darüber hinaus dafür, dass das Therapieprogramm an die individuellen Bedürfnisse angepasst ist."Mit unserer App möchten wir nicht nur Rückenschmerzen lindern, sondern auch mehr Bewusstsein für die Folgen eines inaktiven Lebensstils schaffen", sagt Konstantin Mehl, Gründer und CEO von Kaia Health. "Jede Bewegung zählt und kleine Veränderungen in unserem täglichen Verhalten können einen großen Unterschied machen." Für das Gesundheitssystem ist es besonders wichtig, diese Veränderungen früh und auch schon präventiv anzustreben und Rückenschmerzen ernst zu nehmen, bevor sie chronisch und zu einem Problem für den Alltag und die Arbeitsfähigkeit werden." Rückenschmerzen machen derzeit in Deutschland mehr als 17,1 % der Krankschreibungen aus.[4]Für weitere Informationen über Kaia Health und die Kaia Rücken-App besuchen Sie kaiahealth.de oder kontaktieren uns per E-MailAlternativ können Sie sich, Ihre Freunde und Arbeitskollegen unter kaiahealth.de direkt zu einer kostenlosen Live Rückengesundheits-Session am Tag der Rückengesundheit anmelden.Quellen[1] Stamatakis et al. (2019) (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31023430/)[2] AOK Gesundheitsatlas Deutschland (https://www.gesundheitsatlas-deutschland.de/erkrankung/rueckenschmerzen?activeValueType=praevalence&activeLayerType=state)[3] Biebl et al. (2021) (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34255677/)[4] DAK Gesundheitsreport 2023 (https://www.dak.de/dak/download/dak-gesundheitsreport-2023-ebook-pdf-2615822.pdf)Über Kaia Health:Kaia Health ist führender Anbieter digitaler Therapielösungen für Erkrankungen wie Rückenschmerzen und COPD. Mit einer Kombination aus klinisch validierten Bewegungsübungen, individuellen Trainingsplänen mit Wissenseinheiten und wertvollen Entspannungsübungen ermöglicht Kaia Health seinen Nutzern eine effektive Behandlung von Beschwerden und eine Verbesserung ihrer Lebensqualität.Pressekontakt:Mara DietrichPublic Relations und PresseKaia Healthpresse@kaiahealth.de+49 163 7428739Hinweis an Redakteure: Fotos und Grafiken stehen für die Verwendung in Verbindung mit dieser Pressemitteilung zur Verfügung. Besuchen Sie die Mediathek auf https://kaiahealth.de/ueber-kaia/presse/ für weitere Informationen.Original-Content von: Kaia Health Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127193/5733010