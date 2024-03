Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen gaben zum Wochenstart leicht nach, so die Analysten der Nord LB.Auch US-Treasuries hätten in ruhigem Handel etwas niedriger notiert.Am heutigen Dienstag sei neben der Veröffentlichung der britischen Arbeitslosenquote vor allem auf Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und den USA zu achten. Während die deutschen Inflationszahlen sodann final vorlägen, würden die Februar-Kennzahlen aus den Vereinigten Staaten erstmalig veröffentlicht. Bei Letzteren sei wohl mit wenig Veränderung im Vergleich zu den Zahlen des Berichtsmonats Januar zu rechnen. Den Auftakt einiger Reden von Mitgliedern des EZB-Rats in dieser Woche mache heute der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank. (12.03.2024/alc/a/a) ...

