Der Goldpreis notiert weiterhin auf einem Rekordhoch und nähert sich der Mark eovn 2.200 Dollar. Die Aktien der Goldproduzenten springen mittlerweile auch an. Doch es gibt eine Aktie, die erlebte am gestrigen Tag ein Desaster. Hier hatten einige auf einen positven Ausgang eines Gerichtsverfahrens spekuliert - und wurden enttäuscht.Die Rede ist von Gabriel Resources. Die Aktie brach gestern kurz nach Handelsaufnahme in Kanada um 95 Prozent ein und konnte sich auch nicht wieder erholen. Es geht um ...

