Am Dienstag zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt eine leichte Erholung ab. Vorbörslich wurde der DAX am Morgen rund 0,6 Prozent höher bei 17.855 taxiert. Damit nähert sich das Börsenbarometer erneut seinem kürzlich erreichten Rekordhoch von 17.879 Punkten und dürfte die Rally fortsetzen. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen.1. Zurückhaltung an der Wall StreetAn den US-Börsen zeigte ...

