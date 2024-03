© Foto: Christian Charisius/dpa



Kupfer hat sich auf den höchsten Stand seit mehr als einem Monat verteuert. Startet jetzt die seit Langem erwartete Rallye?Die Kupferpreise in London haben am Montag einen Aufwärtstrend verzeichnet, angetrieben von sinkenden Lagerbeständen und Anzeichen einer globalen Angebotsverknappung. Der Dreimonatskontrakt für Kupfer stieg an der Londoner Metallbörse (LME) um 0,2 Prozent auf 8.596 US-Dollar pro Tonne, wie aus Daten von Reuters hervorgeht. Ende der vergangenen Woche war der Preis bereits auf den höchsten Stand seit mehr als einem Monat geklettert. Vor allem Produktionsstörungen in Chile und China heizten die Kupferpreise an. Chile ist laut Statista mit weitem Abstand der größte …