DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf moderat im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future handelt am Dienstag im Verlauf moderat im Plus. Der am Freitag auslaufende März-Kontrakt steigt um 29 auf 17.829 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 17.884 und das Tagestief bei 17.805 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.780 Kontrakte. Positiv wird von Freunden der Charttechnik bewertet, dass der Kontrakt am Vortag bereits bei 17.672 Punkten das Tagestief ausgebildet hat, dieses sollte heute Unterstützung liefern. Oberhalb der 17.800 Punkte könnte mit Blick auf den großen Verfall am Freitag Interesse von den Marketmakern die Kursfindung beeinflussen. Das Kontrakthoch bei 17.925 Punkten bildet für den Tagesverlauf zunächst die obere Begrenzung.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2024 03:38 ET (07:38 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.