© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jonathan Raa



Der Softwarekonzern Oracle hat vor allem mit seinem Fokus auf Technologie für KI-Angebote die Wall Street positiv überrascht. Die Nachfrage nach Servern und Rechenzentren explodiert.Der SAP-Konkurrent Oracle hat mit seinen Quartalsergebnissen am Montag nach US-Börsenschluss die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Aktienkurs des Software-Konzerns schnellte nachbörslich über 14 Prozent hoch. Das Unternehmen gab für das dritte Geschäftsquartal, das am 29. Februar endete, einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,41 US-Dollar bekannt, was die Erwartungen von 1,38 US-Dollar übertraf. Der Umsatz lag mit 13,28 Milliarden US-Dollar minimal unter den prognostizierten 13,3 Milliarden …