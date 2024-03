DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Tokio und Schanghai tanzen aus der Reihe

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Bis auf Tokio und Schanghai hat sich am Dienstag an den asiatischen und australischen Börsen ein tendenziell positiver Trend durchgesetzt. Gleichwohl war die Kauflust nur vereinzelt etwas ausgeprägter, Händler verwiesen auf die im Tagesverlauf anstehenden US-Inflationsdaten, die die Zinsdebatte erneut befeuern dürften. Diese wurde aber auch in Japan geführt, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Der japanische Yen gab erstmals nach sechs Sitzungen ab. Zwar will Notenbankpräsident Kazuo Ueda beim Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik auf Kurs bleiben, zugleich betonte er aber auch die Schwäche des Konsums in Japan.

Ins gleiche Horn blies derweil auch der japanische Finanzminister: Laut Shunichi Suzuki hat Japans Wirtschaft die Deflation noch nicht vollständig überwunden, obwohl es einige positive Entwicklungen wie steigende Löhne und Investitionsausgaben gebe. Beide Aussagen belasteten den Yen - lieferten sie doch Argumente gegen den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik.

Yen und Aktien runter

Erstaunlicherweise profitierte der japanische Aktienmarkt nicht von der Yen-Schwäche, der Nikkei-225 verlor 0,1 Prozent auf 38.798 Punkte. Anders als am Devisenmarkt habe sich die Börse auf Aussagen für einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik konzentriert, selbst Zinsanhebungen seien Thema gewesen, hieß es im Handel. Daher zog die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen um einen Basispunkt an. Zinsreagible Halbleiterwerte zählten deshalb zu den Schlusslichtern. Renesas Electronics gaben 4 Prozent ab.

Uneinheitlich zeigten sich die chinesischen Börsen: Während der Schanghai-Composite 0,4 Prozent einbüßte, zog der HSI in Hongkong im späten Handel um 3,2 Prozent an. In Hongkong wurden im Fahrwasser der positiven Oracle-Geschäftszahlen Technologietitel gekauft. Gestützt wurde der Markt in Hongkong laut Analysten auch von Erleichterungen bei Investitionen durch Festlandschinesen.

Der chinesische Mobiltelefonhersteller Xiaomi geht neue Wege. Der Konzern wird Ende des Monats sein erstes eigenes Elektroauto vorstellen. Die Aktie legte in Hongkong um 12,2 Prozent zu. Nach Berichten, der Gründer wolle womöglich Li Ning von der Börse nehmen schnellte der Kurs um 8,1 Prozent empor. Nach einer Abstufung der Bonitätsnote durch Moody's erholten sich die Titel des Immobilienentwicklers China Vanke recht schnell von anfänglichen Verlusten und lagen zuletzt 10,5 Prozent vorn. Die Refinanzierung des Immobilienkonzerns laufe normal und die Finanzierungskanäle präsentierten sich stabil, ging aus Berichten am Markt hervor.

Der Kospi in Südkorea stieg derweil um 0,8 Prozent - getrieben von Batteriepapieren. Samsung SDI legten um 11 Prozent zu - befeuert von Plänen, die Massenproduktion der nächsten Generation von Batterien für Elektroautos schneller umzusetzen als die Konkurrenz. Im Sektor folgten LG Energy Solution um 4,7 Prozent nach oben.

Der australische S&P/ASX-200 ging mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent aus dem Tag und stabilisierte sich damit nach seinem heftigen Vortagesabsturz. Der Index bewegte sich dabei in einer engen Spanne - im Vorfeld der US-Inflationsdaten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.712,50 +0,1% +1,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.797,51 -0,1% +16,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.681,81 +0,8% +1,0% 07:00 Schanghai-Comp. 3.055,94 -0,4% +2,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.129,91 +3,3% -3,9% 09:00 Taiex (Taiwan) 19.914,55 +1,0% +11,1% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.144,72 +0,2% -2,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.555,33 +0,7% +5,9% 10:00 BSE (Mumbai) 73.765,76 +0,4% +2,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.46 Uhr % YTD EUR/USD 1,0934 +0,1% 1,0925 1,0937 -1,0% EUR/JPY 161,09 +0,3% 160,55 160,64 +3,5% EUR/GBP 0,8540 +0,1% 0,8527 0,8516 -1,6% GBP/USD 1,2804 -0,1% 1,2812 1,2843 +0,6% USD/JPY 147,33 +0,3% 146,95 146,87 +4,6% USD/KRW 1.309,40 -0,2% 1.311,52 1.309,86 +0,9% USD/CNY 7,0845 -0,0% 7,0850 7,0865 -0,2% USD/CNH 7,1798 -0,0% 7,1802 7,1891 +0,8% USD/HKD 7,8235 +0,0% 7,8220 7,8200 +0,1% AUD/USD 0,6617 +0,1% 0,6611 0,6612 -2,8% NZD/USD 0,6171 +0,1% 0,6167 0,6174 -2,4% Bitcoin BTC/USD 72.190,99 -0,4% 72.464,68 71.250,21 +65,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,20 77,93 +0,3% +0,27 +8,0% Brent/ICE 82,57 82,21 +0,4% +0,36 +7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.177,26 2.181,35 -0,2% -4,09 +5,6% Silber (Spot) 24,43 24,48 -0,2% -0,05 +2,8% Platin (Spot) 930,20 938,49 -0,9% -8,29 -6,2% Kupfer-Future 3,93 3,93 +0,1% +0,00 +0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

