Der DAX startet am Dienstag etwas stärker in den Handel und nähert sich dem in der vergangenen Woche erreichten Rekordhoch bei 17.879 Zählern wieder an. Mit Spannung werden am Nachmittag die Inflationsdaten aus den USA erwartet. Auf Unternehmensseite stehen Bayer, die DHL Group, MTU Aero Engines, die Porsche AG und SAP im Fokus.

