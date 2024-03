DJ PTA-Adhoc: UBM Development AG: Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/12.03.2024/09:27) - Wien, 12.03.2024 - Die UBM Development AG erwartet auf Basis der aktuell vorliegenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 ein negatives Ergebnis vor Steuern von voraussichtlich EUR39 Millionen. Hauptverantwortlich dafür sind Neubewertungen der Projekte und Immobilien im abgelaufenen Geschäftsjahr von rund EUR70 Millionen sowie der weiterhin schwierige Transaktionsmarkt. Dennoch ist es UBM im vierten Quartal gelungen, ihren 33,57%-Anteil am Palais Hansen an die Wiener Städtische zu verkaufen. Gleichzeitig beteiligte sich die UBM mit 25% am Projekt "Central Hub" im TwentyOne von Bondi Consult. Zum 31.12.2023 verfügt UBM über liquide Mittel in Höhe von über EUR150 Millionen und eine Eigenkapitalquote von rund 30%. Hervorzuheben ist auch, dass bis November 2025 keine weiteren Anleiherückzahlungen fällig werden.

